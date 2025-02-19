Силиня допускает иное европейское предложение по миротворческой миссии в Украине

"У нас есть готовые сценарии, но мы должны договориться об этих больших рамках", - сказала она.

Она добавила, что Латвия не предложит на этих мирных переговорах ничего, чего не хотела бы сама Украина. С другой стороны, Украина хочет понять, как обеспечить прочный мир.

В том числе будет обсуждаться вопрос о необходимости специального посланника, который будет представлять Европу на мирных переговорах.

По ее мнению, никто еще не заходил так далеко на мирных переговорах в этой войне. Силиня подчеркнула, что мы находимся в ситуации, когда нужно быть довольно практичными в отношении шагов, которые ожидает Украина, включая скорейшее вступление Украины в ЕС, что, по ее мнению, является минимумом, который может сделать Европа.

Отвечая на вопрос, почему она будет присутствовать на переговорах в среду дистанционно, Силиня сказала, что нужно сосредоточиться на важном, а не на формате, в котором европейские лидеры будут говорить.

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