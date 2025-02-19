Хотя осведомленность о мошенничестве с одометрами продолжает расти, покупатели подержанных автомобилей в Латвии все еще не полностью защищены. Каждый год тысячи автолюбителей становятся жертвами обмана, приобретая транспортные средства с поддельными показаниями пробега. Такие покупатели значительно переплачивают, а также сталкиваются с неожиданными расходами на обслуживание и ремонт.
Какие автомобили в Латвии чаще всего продают со "скрученным" пробегом?
Компания carVertical, занимающаяся автомобильной аналитикой, провела ежегодное исследование, чтобы выяснить, какие модели автомобилей в Латвии чаще всего подвергаются манипуляциям с пробегом.
"Скручено" более чем 150 000 км
В прошлом году в Латвии наибольшее количество километров было "скручено" у Volvo V70. Подделка пробега была зафиксирована у 30,2% автомобилей этой модели, проверенных на платформе carVertical. Средний пробег этих машин был уменьшен на 150 000 км. Это указывает на высокий спрос на данную модель на вторичном рынке.
Похожие показатели у Volvo XC70 (27,2%) и Toyota Avensis (18,9%). У XC70 пробег изменен в среднем на 137 000 км, а у Avensis - на 110 000 км. Популярные семейные автомобили часто подвергаются махинациям с одометром из-за большого пробега и высокого спроса.
Подобные авто востребованы и в других европейских странах, поэтому значительная часть из них импортируется в Латвию. Чтобы увеличить цену автомобилей, их пробег искусственно уменьшают.
"Доказать, что пробег "скручен", не так просто. Поэтому мошенники чувствуют себя безнаказанными. Чтобы избежать покупки машины с поддельным пробегом, важно проверять ее историю. Иногда даже текущие владельцы не знают, что с их авто раньше манипулировали. Это может стать неприятным сюрпризом, когда на этот факт укажет потенциальный покупатель", - пояснил эксперт автомобильного рынка Матс Бузелис.
У некоторых моделей "скручивают" более двух третей пробега
Mercedes-Benz E-Class не только один из наиболее часто подвергающихся манипуляциям автомобилей, но и один из лидеров по количеству "скрученных" километров. В среднем пробег этой модели уменьшают на 161 000 км.
Схожие показатели у Škoda Superb (157 000 км) и Volvo S60 (115 000 км).
Если у таких автомобилей одометр показывает 100 000 км, их реальный пробег может быть в 2-3 раза больше.
"Отчет об истории автомобиля показывает, когда проводились манипуляции с пробегом и на сколько километров он был уменьшен. Это позволяет покупателям лучше понять реальное техническое состояние машины и ее рыночную стоимость", - указал эксперт.
Ни один автомобиль не застрахован от "скручивания" пробега
По результатам исследования, BMW 1-й серии (8,9%), Audi A3 (9,6%) и Audi Q5 (10,3%) оказались наименее подвержены махинациям с одометром. Однако покупателям все же следует проявлять осторожность при покупке и этих моделей.
Среднее значение "скрученного" пробега:
- BMW 1-й серии - 81 000 км;
- Audi A3 - 89 000 км;
- Audi Q5 - 70 000 км.
Исследование показало, что у Volvo V70 вероятность поддельного пробега в три раза выше, чем у BMW 1-й серии или Audi A3. Манипуляции с одометром проводятся как на подержанных, так и на относительно новых автомобилях, поэтому покупателям рекомендуется тщательно проверять каждое транспортное средство.
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