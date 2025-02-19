Какие автомобили в Латвии чаще всего продают со "скрученным" пробегом?

У некоторых моделей "скручивают" более двух третей пробега

Mercedes-Benz E-Class не только один из наиболее часто подвергающихся манипуляциям автомобилей, но и один из лидеров по количеству "скрученных" километров. В среднем пробег этой модели уменьшают на 161 000 км.

Схожие показатели у Škoda Superb (157 000 км) и Volvo S60 (115 000 км).

Если у таких автомобилей одометр показывает 100 000 км, их реальный пробег может быть в 2-3 раза больше.

"Отчет об истории автомобиля показывает, когда проводились манипуляции с пробегом и на сколько километров он был уменьшен. Это позволяет покупателям лучше понять реальное техническое состояние машины и ее рыночную стоимость", - указал эксперт.

Ни один автомобиль не застрахован от "скручивания" пробега

По результатам исследования, BMW 1-й серии (8,9%), Audi A3 (9,6%) и Audi Q5 (10,3%) оказались наименее подвержены махинациям с одометром. Однако покупателям все же следует проявлять осторожность при покупке и этих моделей.

Среднее значение "скрученного" пробега:

BMW 1-й серии - 81 000 км;

Audi A3 - 89 000 км;

Audi Q5 - 70 000 км.

Исследование показало, что у Volvo V70 вероятность поддельного пробега в три раза выше, чем у BMW 1-й серии или Audi A3. Манипуляции с одометром проводятся как на подержанных, так и на относительно новых автомобилях, поэтому покупателям рекомендуется тщательно проверять каждое транспортное средство.

Фото: carVertical

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