Танцор из Даугавпилса попал на "Евровидение": Томми Кэш и проблемы шоубиза в Латвии

15 февраля стало известно, что Эстонию на конкурсе "Евровидение" в 2025 году представит эпатажный артист Томми Кэш с песней Espresso Macchiato. Оказалось, что на сцене вместе с Кэшем находился и представитель Латвии - известный танцор и педагог Sanchezz из Даугавпилса. TVNET+ нашел Александра, а именно так его зовут, и поговорил с ним.