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Танцор из Даугавпилса попал на "Евровидение": Томми Кэш и проблемы шоубиза в Латвии

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15 февраля стало известно, что Эстонию на конкурсе "Евровидение" в 2025 году представит эпатажный артист Томми Кэш с песней Espresso Macchiato. Оказалось, что на сцене вместе с Кэшем находился и представитель Латвии - известный танцор и педагог Sanchezz из Даугавпилса. TVNET+ нашел Александра, а именно так его зовут, и поговорил с ним. 

Сейчас Александр Лукша (Sanchezz) в команде эстонского артиста Томми Кэша, который с песней Espresso Macchiato представит Эстонию на конкурсе "Евровидение" в 2025 году.

Кстати, с Томми над номером работает Алина Пязок, которая известна как сооснователь, продюсер и режиссер клипов панк-рейв-группы Little Big.

Видео: Томми Кэш на национальном отборе в Эстонии 

Александр признался, что когда он приехал в Таллинн, то не особенно знал, кто такой Томми Кэш...

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