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Крысы в Риге: угроза не исчезла. Советы, как можно защититься

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Во дворе многоэтажного дома в Риге поселились крысы
Во дворе многоэтажного дома в Риге поселились крысы Фото: Wirestock Creators/Shutterstock

Рижане все чаще замечают крыс, особенно в Межапарке, где грызуны вредят автомобилям и зданиям. О том, что крысы могут представлять серьезную угрозу для здоровья людей, сообщает LSM+ со ссылкой на Латвийское радио 4.

Однако представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс заявил, что роста их численности не зафиксировано, а жалоб от жителей не поступало.

Руководитель отдела контроля общественного здоровья Инспекции здравоохранения Илона Дришлюка поделилась, что у них есть только одна жалоба от жителя.

"В январе мы получили одно заявление о распространении грызунов, но оно не касалось Межапарка. Хочу отметить, что в предыдущие годы не наблюдалось заметного увеличения жалоб на то, что управляющие домами не ведут борьбу с грызунами или возникают какие-либо особые проблемы в этом плане", - отметила Дришлюка.

Крысы и мыши могут переносить опасные инфекции, такие как лептоспироз, хантавирус и туляремия, отметила эпидемиолога Антры Бормане.

Эти заболевания протекают тяжело, вызывая лихорадку, слабость, воспаление лимфоузлов и могут привести к серьезным осложнениям. Грызуны заражают людей через укусы, царапины, экскременты и загрязненные продукты.

Хотя в Латвии массового роста таких заболеваний нет, в 2024 году зарегистрированы отдельные случаи.

Советы, чтобы защититься от грызунов

Храните продукты правильно - используйте герметичные контейнеры и не оставляйте остатки еды на открытых местах.

Поддерживайте чистоту - регулярно убирайте помещение, своевременно выносите мусор, особенно пищевые отходы.

Следите за водопроводом - устраняйте протечки и скопления воды, которые могут привлекать грызунов.

Закрывайте возможные лазейки - заделывайте щели в стенах и полу, чтобы крысы не могли проникнуть в дом.

Используйте защитные меры - ставьте ловушки, применяйте средства против грызунов или обращайтесь к специалистам по дератизации.

Ранее TVNET+ сообщал, что жительница рижского микрорайона Плявниеки также столкнулась с неприятной ситуацией. Во время дневной прогулки по Дрейлинькалнсу, известному в народе как "кепка Ушакова", она заметила там множество мышей. TVNET+ разобрался, представляют ли грызуны угрозу для жителей Риги.

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