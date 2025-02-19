Крысы в Риге: угроза не исчезла. Советы, как можно защититься

Однако представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс заявил, что роста их численности не зафиксировано, а жалоб от жителей не поступало.

Руководитель отдела контроля общественного здоровья Инспекции здравоохранения Илона Дришлюка поделилась, что у них есть только одна жалоба от жителя.

"В январе мы получили одно заявление о распространении грызунов, но оно не касалось Межапарка. Хочу отметить, что в предыдущие годы не наблюдалось заметного увеличения жалоб на то, что управляющие домами не ведут борьбу с грызунами или возникают какие-либо особые проблемы в этом плане", - отметила Дришлюка.

Крысы и мыши могут переносить опасные инфекции, такие как лептоспироз, хантавирус и туляремия, отметила эпидемиолога Антры Бормане.

Эти заболевания протекают тяжело, вызывая лихорадку, слабость, воспаление лимфоузлов и могут привести к серьезным осложнениям. Грызуны заражают людей через укусы, царапины, экскременты и загрязненные продукты.

Хотя в Латвии массового роста таких заболеваний нет, в 2024 году зарегистрированы отдельные случаи.

Советы, чтобы защититься от грызунов