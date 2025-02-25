​19-летняя девушка-кадет Королевского полка артиллерии Джейсли Бек была найдена мертвой в своей комнате на военной базе Ларкхилл в графстве Уилтшир на юге Англии 15 декабря 2021 года, всего за десять дней до Рождества. Ее смерть потрясла и ее семью, и коллег, а судебный процесс, который все еще продолжается, выявил еще более тревожные аспекты - институциональные недостатки армии и неспособность защитить своих молодых солдат от психологического, физического и сексуального насилия.