"К сожалению, президент Трамп, которого мы очень уважаем как лидера американского народа, (...) живет в этом дезинформационном пространстве", - заявил Зеленский журналистам в Киеве, обвинив Москву в обмане Трампа.

Трамп во вторник раскритиковал Зеленского, фактически обвинив его в российской агрессии, а также упрекнул Киев в недовольстве тем, что он исключен из русско-американских переговоров в Саудовской Аравии.

При этом Трамп призвал провести президентские выборы в Украине и, как обычно, не приводя никаких доказательств, отметил, что у Зеленского низкий рейтинг и его поддерживают только 4% украинцев.

Зеленский заявил, что это число исходит из России.

Зеленский был избран на пост президента в 2019 году на пятилетний срок, однако по-прежнему остается на посту, так как Конституция Украины запрещает проводить выборы в период военного положения.