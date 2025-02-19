Президент Украины Владимир Зеленский в среду высказал мнение, что президент США Дональд Трамп живет в российском пространстве дезинформации.
"К сожалению, президент Трамп, которого мы очень уважаем как лидера американского народа, (...) живет в этом дезинформационном пространстве", - заявил Зеленский журналистам в Киеве, обвинив Москву в обмане Трампа.
Трамп во вторник раскритиковал Зеленского, фактически обвинив его в российской агрессии, а также упрекнул Киев в недовольстве тем, что он исключен из русско-американских переговоров в Саудовской Аравии.
При этом Трамп призвал провести президентские выборы в Украине и, как обычно, не приводя никаких доказательств, отметил, что у Зеленского низкий рейтинг и его поддерживают только 4% украинцев.
Зеленский заявил, что это число исходит из России.
Зеленский был избран на пост президента в 2019 году на пятилетний срок, однако по-прежнему остается на посту, так как Конституция Украины запрещает проводить выборы в период военного положения.
В ходе телефонного опроса, проведенного в среду Киевским международным институтом социологии, в котором приняли участие 1000 человек, выяснилось, что 57% респондентов доверяют Зеленскому. В свою очередь 37% опрошенных заявили, что не доверяют президенту, а остальные не имели конкретного мнения по этому вопросу.
В минувшую среду Трамп удивил и Украину, и европейских союзников, заявив, что у него был "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении начатой Россией войны против Украины.
Действия и высказывания Трампа вызвали в Украине и на Западе опасения, что Вашингтон может заставить Киев согласиться на перемирие на условиях Москвы, и состоявшиеся во вторник переговоры США и России в Эр-Рияде только усилили эти опасения.
Официальные лица США и России после переговоров в Саудовской Аравии объявили о создании делегаций высокого уровня, которые продолжат переговоры о прекращении войны в Украине.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!