Объявлено, сколько евро пожертвовано для Украины за три года на портале Ziedot.lv

На пожертвованную сумму помощь обеспечена защитникам Украины, медикам, жителям и украинским беженцам в Латвии.

В организации отметили, что наименьшее пожертвование составил один цент, а самое крупное - один миллион евро. Еще три миллиона евро поступило от Европейской экономической зоны и программы норвежских грантов в поддержку украинских беженцев.

По подсчетам Ziedot.lv, поддержку Украине оказали 90 благотворительных организаций в Латвии, оказав помощь в размере более 80 млн евро.

Завтра, 20 февраля, в Украину будет отправлена ежемесячная посылка помощи на сумму 200 000 евро. Мероприятие по сопровождению посылки состоится в 12:30 на складе Ziedot.lv по адресу: проспект Курземес, 137.

Волонтеры повезут в Украину 20 пожертвованных автомобилей, заполненных дронами, станциями подзарядки, горячей едой для защитников Украины, а также зимней одеждой и портативными компьютерами для населения.

В мероприятии примут участие руководитель организации Рута Диманта, посол Украины Анатолий Куцевол, представитель банка Luminor Индра Киммеле, представитель общества Bruņotava Ингус Островскис, а также другие волонтеры и жертвователи.

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