Гибридная война: в Эстонии за деятельность в интересах России осуждены десять человек

Прокуратура отмечает, что российские спецслужбы применяют различные методы для вербовки агентов, включая манипуляции, давление и даже угрозы. В ряде случаев сотрудничество начинается еще в молодости. Так, Морозова завербовали еще во время его обучения в России, а после переезда в Эстонию он получил от ГРУ задачу активизировать свою деятельность. Это показывает, что принятые в прошлом решения могут преследовать человека спустя годы.

Прокуратура указывает, что российские спецслужбы часто вербуют людей с криминальным прошлым или финансовыми трудностями, предлагая им легкий способ заработка. Однако в итоге эти люди сталкиваются с серьезными последствиями: затраты на судебные разбирательства и наказание значительно превышают обещанную оплату.

Также в сферу интересов российских разведслужб попадают люди, которые в молодости имели контакты с российскими силовыми структурами. Пример Морозова показывает, что Россия интересуется не только государственной тайной, но и любыми данными, которые могут быть использованы для влияния на общество.

В 2024 году государственная прокуратура предъявила обвинение Светлане Бурцевой в нарушении санкций и государственной измене, а прокуратура Южной Эстонии - Андрею Макарову в измене государству.

Всего в 2024 году суд постановил конфисковать у осужденных имущество и денежные средства на сумму около 20 000 евро.

Анализируя события 2024 года, прокуратура делает вывод, что Россия продолжает активно проводить разведывательные и дестабилизирующие операции против Эстонии. Основной угрозой остаются кампании по дезинформации, акты вандализма, шпионская деятельность и запугивание общественности.

В связи с этим эстонские власти призывают граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях, которые могут угрожать безопасности страны.

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