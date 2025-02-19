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Видео Трагедия в Заубе: в пожаре умер мужчина

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Пожарная машина VUGD
Пожарная машина VUGD Фото: Zane Bitere/LETA

В Заубе Цесисского края в одном из домов произошел пожар, в результате которого погиб некий мужчина пенсионного возраста, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Пожарные-спасатели тушили пламя около четырех часов.

"Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в Цесисский край, где горела крыша одноэтажного жилого дома на площади 120 квадратных метров и помещения на первом этаже на площади 30 квадратных метров. При осмотре помещений был обнаружен погибший", - отметила представитель Видземской части Государственной пожарно-спасательной службы Сандра Вейиня.

Больше всего огонь затронул спальню мужчины. По неофициальной информации, возгорание было вызвано непотушенной сигаретой.

Видео: Сюжет Degpunktā

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