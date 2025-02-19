Видео Трагедия в Заубе: в пожаре умер мужчина

"Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в Цесисский край, где горела крыша одноэтажного жилого дома на площади 120 квадратных метров и помещения на первом этаже на площади 30 квадратных метров. При осмотре помещений был обнаружен погибший", - отметила представитель Видземской части Государственной пожарно-спасательной службы Сандра Вейиня.