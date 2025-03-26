В этом месяце в Латгале были задержаны двое вовлеченных в мошенническую схему молодых людей, которые действовали в качестве денежных курьеров или "денежных мулов", сообщает Госполиция.
Они помогали мошенникам: в Латгале задержаны двое молодых людей - "денежных мулов"
18 марта сотрудники отдела расследований Южнолатгальского участка получили информацию, что в Аугшдаугавском крае и в Даугавпилсе и трех человек выманено 10 400 евро. Выясняя обстоятельства произошедшего, стражи порядка установили лицо, вовлеченное в преступленике, и в тот же день задержали молодого человека 2006 года роджения, который в этой схеме работал в качестве "денежного мула".
Злоупотребляя доверием потерпевших, мошенники выдавали себя за адвокатов и утверждали, что их родственники пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Позже к ним подошел молодой человек и забрал деньги.
В связи с этими случаями был начат уголовный процесс по статье 177 части второй Уголовного закона, а именно по факту мошенничества, если оно совершено в значительном размере или группой лиц по предварительному сговору. За это грозит лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.
В свою очередь 20 марта в рамках ранее начатого уголовного процесса стражи порядка задержали молодого человека 2007 года рождения, который также принимал участие в совершении преступления в виде "денежного мула". Злоумышленники выдавали себя за сотрудников медучреждения и заявили пострадавших, что их родственник пострадал в ДТП. Человек отдал денежному мулу 3000 евро.
В ходе расследования стражи порядка выяснили, что молодой человек 2007 года рождения связан и с другим случаем мошенничества в Даугавпилсе, когда пострадавший лишился 5000 евро. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 177 части первой Уголовного закона, а именно по факту завладения чужим имуществом или правами на такое имущество путем злоупотребления доверием или мошенничества. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет, краткосрочным арестом, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.
Полиция предупреждает жителей, что нельзя передавать наличные деньги или банковские карты незнакомцам, а также не раскрывать данные доступа к банковским счетам по просьбе неизвестных лиц. Представители правоохранительных органов заявляют, что подобные телефонные звонки следует немедленно прекращать.
Полиция также призывает молодых людей не принимать участия в мошеннических схемах, даже если это кажется возможностью легко заработать деньги. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что независимо от обстоятельств и причин, по которым лица оказались вовлечены в преступные схемы, важно осознавать, что это противозаконно и влечет за собой уголовную ответственность.
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