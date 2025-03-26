Они помогали мошенникам: в Латгале задержаны двое молодых людей - "денежных мулов"

18 марта сотрудники отдела расследований Южнолатгальского участка получили информацию, что в Аугшдаугавском крае и в Даугавпилсе и трех человек выманено 10 400 евро. Выясняя обстоятельства произошедшего, стражи порядка установили лицо, вовлеченное в преступленике, и в тот же день задержали молодого человека 2006 года роджения, который в этой схеме работал в качестве "денежного мула".

Злоупотребляя доверием потерпевших, мошенники выдавали себя за адвокатов и утверждали, что их родственники пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Позже к ним подошел молодой человек и забрал деньги.

В связи с этими случаями был начат уголовный процесс по статье 177 части второй Уголовного закона, а именно по факту мошенничества, если оно совершено в значительном размере или группой лиц по предварительному сговору. За это грозит лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.