Бои и эвакуация в Белгородской области: что происходит

«Враг пытается прорвать границу на Сумщине (возле Басовки и Владимировки), чтобы создать санитарную зону. Соответственно, симметрично действуют и Силы обороны, чтобы не дать инициативе перейти на сторону врага», — пишет DeepState.

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Второстепенное направление

В отличие от Курской области, куда украинские войска вторглись в августе прошлого года, нынешнее направление удара ВСУ не выглядит перспективным. В Курской области под потенциальной угрозой оказались сразу несколько крупных населённых пунктов, включая город Курчатов с атомной электростанцией, а также сам областной центр, что вынудило российское командование срочно подтягивать крупные резервы.

На западе Белгородской области крупных населённых пунктов нет. Но события на Курщине показали российским властям, какую серьёзную военную и репутационную проблему может создать захват и удержание противником даже одного райцентра.

При этом ВСУ рискуют немногим — даже в случае неудачи операции шансы на стремительный российский контрудар с быстрым продвижением невысоки. Потому что открытого пространства на сопредельной украинской территории очень мало. И дорог с обеих сторон — тоже.

Возможно, что планы украинского командования — навязать российской армии бои на второстепенном направлении.

«Кстати, командование противника уже потянуло в Белгородскую область часть сил 6-й, 20-й и 3-й ОВА (общевойсковых армий — Би-би-си) из состава группировок войск „Север", „Запад" и „Юг"», — указывает украинский военный обозреватель Константин Машовец.

Он напоминает, что 6-я российская армия действует на Купянском направлении, 20-я — на Лиманском, а 3-я — на Северском и Краматорском направлениях.

*Власти России включили Илью Абишева в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорит его в суде.