"Можно рассуждать, нужна ли была там бронетехника. Может, и нет, ведь это болото, надо оценивать самому, военных для того и тренируют, чтобы они могли оценивать свою ситуацию. На более легкой технике можно было проехать", - сказал командующий армией.

"Я бы не хотел сейчас спекулировать, нужно, не нужно, можно было, нельзя было, есть территория полигона, и каждый командир при организации учений оценивает его в соответствии с учебными целями самих учений", - добавил Вайкшнорас.

Он отметил, что военная полиция Литвы и США ведут досудебное расследование в отношении пропавших без вести военнослужащих "под надзором нашего прокурора".

"А когда мы найдем или какая-то другая информация (появится – BNS), тогда расследование будет переквалифицировано. (...) Есть процедуры, когда мы их начинаем, а потом передаем (дело – BNS)", – сказал командующий армией.

В поисково-спасательной операции принимают участие литовские и американские военнослужащие, различные государственные ведомства и частные компании.

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Пресс-атташе главы НАТО сожалеет, что его слова о гибели военных США ввели в заблуждение

После того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что пропавшие в Литве американские военнослужащие погибли, его пресс-секретарь позднее выразила сожаление по поводу введения в заблуждение.

"Поиски четырех американских военнослужащих, пропавших без вести во время военных учений в Литве, продолжаются. Мы сожалеем о введении в заблуждение в связи с сегодняшними комментариями генерального секретаря НАТО по этому поводу", - написала в социальной сети X поздно вечером в среду пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.

По ее словам, Рютте комментировал сообщения СМИ, а не подтвердил информацию о судьбе пропавших без вести, которая до сих пор неизвестна.

Глава НАТО во время визита в Варшаву сказал о гибели четырех американских военных на военном полигоне близ Пабраде в Швенчёнском районе.

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