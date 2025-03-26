В среду президент Эстонии Алар Карис вместе с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем торжественно открыл новое здание посольства Эстонии в Старом городе Риги.
Фото ⟩ Открытие нового здания посольства Эстонии в Латвии в Старой Риге
"Это место, где объединяются эстонские и латвийские идеи, инициативы и партнерство. С мая в новом здании посольства Эстонии будет располагаться бизнес-центр, который будет способствовать развитию эстонско-латвийского экономического сотрудничества", - сказал президент Карис.
"Для маленькой страны не совсем обычно, чтобы здание посольства строилось с нуля по оригинальному проекту. У Эстонии всего несколько таких зданий посольств. Это говорит о том, насколько важна для нас Латвия, - сказал президент Карис. - Бизнес-центр, который откроется в посольстве в мае, также указывает на изменение характера дипломатии. С одной стороны, дипломатия — это старое и зрелое искусство. С другой стороны, она постоянно меняется — мы видим, как все большее значение приобретают бизнес- и цифровая дипломатия".
Латвия — второй по величине торговый партнер Эстонии, а Эстония — второй по величине инвестор Латвии. В Латвии работают около 4 000 эстонских компаний.
Галерея: Открытие нового здания посольства Эстонии в Латвии в Старой Риге
Президент республики также подчеркнул важность общего культурного и языкового пространства Эстонии и Латвии, особенно в рамках празднования Года книги. "Начало нашей общей новейшей истории запечатлено еще в "Хронике Генриха Латвийского" 800 лет назад. Наше общее духовное пространство начало формироваться в издании, которое появилось 500 лет назад и содержало тексты на латышском и эстонском языках, - сказал президент Карис. - Об этом нам напоминают юбилеи родных языков обоих народов. Новые главы этого издания продолжают писать — сегодня, завтра, послезавтра".
На открытии нового посольства Эстонии в Риге присутствовали глава государства Эдгар Ринкевич, а также покинувшие пост президенты Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш и Раймонд Вейонис и министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Во время встречи президент Карис и глава латвийского государства Ринкевич обсудили вопросы усиления сотрудничества, проект Rail Baltic, безопасность и важность поддержки Украины.
Глава эстонского государства подчеркнул также, что безопасность гарантируют не декларации, а реальная готовность и инвестиции. Он отметил, что со следующего года Эстония увеличит расходы на оборону как минимум до 5% ВВП. "Мы делаем это для того, чтобы укрепить собственную обороноспособность, а также внести вклад в коллективную оборону наших союзников", - сказал президент Карис.
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