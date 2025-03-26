Фото Открытие нового здания посольства Эстонии в Латвии в Старой Риге

"Это место, где объединяются эстонские и латвийские идеи, инициативы и партнерство. С мая в новом здании посольства Эстонии будет располагаться бизнес-центр, который будет способствовать развитию эстонско-латвийского экономического сотрудничества", - сказал президент Карис.

"Для маленькой страны не совсем обычно, чтобы здание посольства строилось с нуля по оригинальному проекту. У Эстонии всего несколько таких зданий посольств. Это говорит о том, насколько важна для нас Латвия, - сказал президент Карис. - Бизнес-центр, который откроется в посольстве в мае, также указывает на изменение характера дипломатии. С одной стороны, дипломатия — это старое и зрелое искусство. С другой стороны, она постоянно меняется — мы видим, как все большее значение приобретают бизнес- и цифровая дипломатия".

Латвия — второй по величине торговый партнер Эстонии, а Эстония — второй по величине инвестор Латвии. В Латвии работают около 4 000 эстонских компаний.

Галерея: Открытие нового здания посольства Эстонии в Латвии в Старой Риге