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Фото и видео "Чуть не утонул". Комментарий водителя автомобиля, оказавшегося в Даугаве

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В Риге в Даугаву скатился автомобиль
В Риге в Даугаву скатился автомобиль Фото: TVNET aculiecinieka foto

Вечером во вторник, 25 марта, в Риге, на улице Йезупа Ранцана, в Даугаву скатился автомобиль. Передача Degpunktā телеканала TV3 в среду сообщает, что машина не была поставлена на стояночный тормоз, а водитель всеми силами пытался спасти ситуацию.

При помощи спасателей Audi довольно быстро удалось вытащить на берег. Там она оставалась вплоть до обеда среды.

"Я вчера чуть не утонул, если вам интересно. Бежал за ним, пытался остановить. Пытался догнать. Забежал в воду", - рассказал мужчина.

Мужчину осмотрели медики, но сам он не пострадал, только сильно промок.

Галерея: В Даугаву скатился автомобиль

Напомним, Во вторник вечером, 25 марта, в Риге на улице Йезупа Ранцана автомобиль скатился в Даугаву - об этом сообщили читатели портала TVNET.

Как рассказала TVNET глава отдела профилактики и информирования общества Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме, вызов на улицу Йезупа Ранцана поступил в 20:45.

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