Воздушная тревога в связи с появлением в воздухе истребителей МиГ-31 не объявлялась в Украине с 28 января. В январе тревогу не объявляли еще 20 дней — с 8 по 28 января. Столь большой перерыв не характерен для этих самолетов российских ВВС, которые летали более или менее регулярно в течение как минимум 2024 года.
Российские истребители МиГ-31 перестали атаковать Украину. Что могло случиться?
Фактически с начала 2025 года тревога в связи с вылетом МиГ-31 объявлялась трижды — 3, 8 и 28 января. Однако те вылеты не закончились нанесением ударов.
В 2024 году самый большой перерыв был в начале осени: воздушную тревогу в связи с вылетом МиГ-31 в Украине не объявляли с 5 по 20 сентября.
Российское Министерство обороны никак не комментирует этот перерыв в боевой работе истребителей.
Информация о боевых вылетах МиГ-31, имеющих отношение к войне в Украине, отсутствует в официальном телеграм-канале Воздушных сил Украины.
По данным неофициального канала, который публикует информацию на основании собственных данных, МиГ-31, вероятно, совершали после 28 января полеты с российских аэродромов, но не на боевые задания.
Информацию о паузе в полетах МиГ-31 подтвердил Би-би-си спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Опасный самолет
Особое отношение к МиГ-31 у украинцев обусловлено тем, что некоторые из этих самолетов (модификация МиГ-31К) запускают аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», которые очень сложно перехватить.
Эта ракета, хотя и запускается в воздухе, летит по баллистической траектории, которая отдаленно похожа на параболу. Это делает ее более трудной целью для ПВО, чем ракета, которая летит параллельно земле.
Вторая особенность «Кинжала» — его скорость. Максимальная скорость в полете достигает 10 махов. Это в два раза превышает порог, после которого скорость считается гиперзвуковой.
Третья особенность — его дальность. Под ударом ракеты, запущенной с территории России, может оказаться любая точка в Украине.
МиГ-31 сам по себе также представляет опасность, потому что эти истребители вооружены дальними противовоздушными ракетами, которые способны поражать воздушные цели на удалении до 120 километров.
При этом сами они не заходят в зону действия украинской ПВО, оставаясь неуязвимыми для наземных систем вооружений. Сбить их дальними авиационными ракетами с самолетов тоже трудно, поскольку ракет с дальностью более 120 километров в Украине нет.
Все это делает МиГ-31 угрозой, к которой в Украине относятся более чем серьезно.
Воздушная кампания не прекращена
В период, когда российские МиГ-31 не летали, Россия наносила удары по целям в Украине другими средствами.
Например, в ночь на 16 февраля российские дроны атаковали Николаев, повредив тепловую электростанцию города. Как позднее сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, без теплоснабжения остались 46 тыс. человек.
До этого, 12 февраля, Воздушные силы ВСУ заявили об уничтожении шести из семи запущенных Россией баллистических ракет и отражении атаки 123 дронов.
Тогда в Киеве погиб один человек, еще четверо ранены, в том числе ребенок, сообщили спасатели и президент Украины.
Последний удар ракетами «Кинжал», по данным ВС ВСУ, произошел в ночь на 31 декабря 2024 года. Тогда Россия атаковала Украину 61 средством нападения, включая различные ракеты и дроны. Единственную в том налете ракету «Кинжал», как утверждают в ВСУ, средства ПВО сбили.
Свидетельств того, что у России могут закончиться ракеты «Кинжал», нет. Такими свидетельствами могли бы быть утечки разведывательной информации в прессу, либо расследования по открытым источникам. В последнее время громких расследований на эту тему в открытом доступе не появлялось.
В Украине особое отношение к ракетам «Кинжал» и, соответственно, к МиГ-31К, потому что каждый пуск этих ракет или даже его угроза представляет опасность для любого города в Украине.
Сбивать «Кинжалы» удается только при помощи комплекса Patriot. В Украине, по официальным данным, имеется три таких комплекса, хотя ранее сообщалось о возможности передачи четвертого. Они не могут закрыть небо от «Кинжалов» над всем городами.
Поэтому каждый налет, в котором может участвовать МиГ-31, единственный носитель таких ракет, в прессе освещается особо.
Политическая обстановка
Как рассказал Би-би-си российский военный эксперт, который пожелал остаться неназванным, решение о применении такого оружия в то время, когда Россия ведет переговоры о дальнейшем ходе войны, не может не приниматься на самом высшем уровне с учетом внешнеполитической обстановки.
Первые с начала вторжения в Украину официальные переговоры высокопоставленных лиц из России и США прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. За несколько дней до этого война в Украине была центральной темой на Мюнхенской конференции по безопасности.
Однако политический процесс с обсуждением возможностей завершения войны начался раньше, после избрания Дональда Трампа президентом в ноябре 2024 года. Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2025 года.
Его внешнеполитическая активность, вероятно, началась еще до этого, однако о ее характере и том, насколько в нее могла быть косвенно или напрямую вовлечена Россия, в открытых источниках подробно не говорится.
Ресурс исчерпан?
Одно из объяснений, которое кажется логичным: на самолетах мог истечь ресурс некоторых узлов, что повлекло прекращение их полетов.
Все МиГ-31 были выпущены до 1994 года. Всего их было произведено до 500 единиц, но к 2023 году, по данным справочников Military Balance 2023 и World Air Forces 2023, у России оставалось только 129 таких истребителей.
Military Balance при этом отдельно выделяет 12 единиц МиГ-31К — носителей ракет «Кинжал». Этот самолет внешне почти не отличается от других модификаций МиГ-31. Однако в нем установлена аппаратура, которая позволяет запускать ракету «Кинжал». Больше ни для чего этот самолет не подходит.
Для пуска ракеты МиГ-31 должен подняться на высоту более 15 километров и разогнаться до максимальной скорости в 3000 км в час — самолет по сути является первой ступенью ракеты, и его скорость важна для пуска.
У каждого самолета есть назначенный ресурс — определенное количество часов, проведенных в воздухе, либо «циклов» — взлетов и посадок. И некоторые компоненты самолета стареют значительно быстрее, чем остальные.
Например, как говорится в статье «Анализ процесса старения авиационных двигателей Д-30Ф6 при эксплуатации», процесс старения элементов конструкции двигателя истребителя МиГ-31 начинается уже после 350 часов работы.
Для сравнения — общий ресурс двигателя АЛ-41Ф1С для истребителя Су-35 составляет 3000 часов, но при замене некоторых узлов его можно продлить до 4000 часов.
Сейчас Д-30Ф6 не производятся, но, как заявил еще в 2014 году генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель» Александр Иноземцев, «всего было изготовлено порядка 1500 двигателей Д-30Ф6, и остался огромный резерв двигателей».
Сколько двигателей осталось в резерве с учетом их интенсивного использования, неизвестно. Многое зависит от интенсивности их работы и нагрузок, которые испытывают эти самолеты во время полетов.
Нагрузки на конструкцию истребителя МиГ-31К во время боевых вылетов намного выше, чем у обычных МиГ-31. Из-за веса и габаритов ракеты (она весит 4,3 тонны, и они приходятся на одну точку под фюзеляжем) нагрузка на планер самолета (несущая часть без двигателя и оборудования) изменилась.
Ресурс любого самолета может быть также продлен после его тщательного изучения и замены состарившихся компонентов, и поэтому истребители могут продолжать летать десятилетиями.
Но критические режимы работы во время частых боевых вылетов не могут не отражаться на ресурсе не только отдельных узлов истребителя, но и его планера, заменить который невозможно.
«Это не проблема для России»
Между тем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в интервью Би-би-си, что, по его мнению, перерывы в боевых вылетах МиГ-31 не означают, что у россиян с ними могут быть какие-то проблемы.
«Россия имеет полный цикл производства, ремонта и модернизации самолетов Су и Миг. Если что-то сломалось, то заменят, это не проблема для России», — считает он.
«Причин отсутствия может быть несколько, но делать серьезные выводы об изношенных МиГах я бы не стал. Может, что-то накапливают, к какому-то удару готовятся, погода не та, „Кинжалы" те же накапливают», — добавил он,
Кроме того, по словам Игната, Воздушные силы стараются не объявлять тревогу тогда, когда для этого нет веских оснований.
«Тема объявления тревог — очень чувствительная. Когда есть угроза, то тревога объявляется, но мы не можем точно знать, с вооружением ли он [МиГ-31К появляется в воздухе] или нет. Хотя нельзя утверждать, что в отсутствие тревог три недели не было точно полетов Миг-31. Если есть точная информация, что этот перелет носителя [ракет „Кинжал"] вглубь на восток страны и опасности точно нет, то тревогу могут не объявить», — сказал спикер ВС ВСУ.