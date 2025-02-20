Российские истребители МиГ-31 перестали атаковать Украину. Что могло случиться?

МиГ-31К внешне не отличается от обычного перехватчика МиГ-31, но внутри его бортовая аппаратура была сильно изменена Фото: Anadolu

Последний удар ракетами «Кинжал», по данным ВС ВСУ, произошел в ночь на 31 декабря 2024 года. Тогда Россия атаковала Украину 61 средством нападения, включая различные ракеты и дроны. Единственную в том налете ракету «Кинжал», как утверждают в ВСУ, средства ПВО сбили.

Свидетельств того, что у России могут закончиться ракеты «Кинжал», нет. Такими свидетельствами могли бы быть утечки разведывательной информации в прессу, либо расследования по открытым источникам. В последнее время громких расследований на эту тему в открытом доступе не появлялось.

В Украине особое отношение к ракетам «Кинжал» и, соответственно, к МиГ-31К, потому что каждый пуск этих ракет или даже его угроза представляет опасность для любого города в Украине.

Сбивать «Кинжалы» удается только при помощи комплекса Patriot. В Украине, по официальным данным, имеется три таких комплекса, хотя ранее сообщалось о возможности передачи четвертого. Они не могут закрыть небо от «Кинжалов» над всем городами.

Поэтому каждый налет, в котором может участвовать МиГ-31, единственный носитель таких ракет, в прессе освещается особо.

Политическая обстановка

Как рассказал Би-би-си российский военный эксперт, который пожелал остаться неназванным, решение о применении такого оружия в то время, когда Россия ведет переговоры о дальнейшем ходе войны, не может не приниматься на самом высшем уровне с учетом внешнеполитической обстановки.