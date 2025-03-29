Жена главы Пентагона Пита Хегсета, бывший продюсер Fox News Дженнифер Хегсет, приняла участие в двух встречах мужа с иностранными военными, сообщает The Wall Street Journal. На этих встречах обсуждалась конфиденциальная информация.
WSJ: жена главы Пентагона участвовала во встречах мужа с иностранными военными; обсуждалась секретная информация
Так, Дженнифер Хегсет участвовала в переговорах мужа с министром обороны Великобритании Джоном Хили и начальником штаба обороны этой страны адмиралом Энтони Радакиным. Встреча прошла в Пентагоне 6 марта.
По словам журналистов, эти переговоры прошли для обеих стран "в чувствительный момент" - вскоре после того, как США ненадолго приостановили обмен разведданными с Украиной. В ходе переговоров Хегсет и британские военные обсудили это решение Вашингтона, а также дальнейшее военное сотрудничество между странами.
В феврале жена Хегсета также посетила встречу главы Пентагона и военных должностных лиц союзников США в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По информации WSJ, она касалась переговоров контактной группы по обороне Украины. Издание отмечает, что во время таких встреч участники регулярно обсуждают конфиденциальную информацию о помощи Киеву, которую они не хотят обнародовать.
Источники журналистов утверждают, что некоторые участники этих встреч из-за рубежа не знали, кто такая Хегсет. Другие были удивлены ее присутствием, но не возражали. Повлияло ли это на дискуссии, неясно.
По информации WSJ, министра обороны США на некоторых встречах сопровождает и его младший брат Филипп Хегсет. Он создает консервативные радиозаписи и недавно начал работать в Департаменте внутренней безопасности США. В феврале они вместе отправились в залив Гуантанамо, сейчас они объезжают Азию.
Глава Пентагона может пригласить любого на встречу с зарубежными коллегами. Но обычно в списки участников включаются только те, кто должен присутствовать и иметь допуск к безопасности, пишет The Wall Street Journal.
Дженнифер Хегсет не работает в министерстве обороны США, сообщили официальные лица департамента. Однако они не уточнили, есть ли у нее какой-либо допуск к безопасности.
Публикация газеты The Wall Street Journal вышла в период, когда растет внимание к тому, как должностные лица администрации Дональда Трампа распоряжаются классифицированной информацией. Ранее стало известно, что советники президента США по ошибке подключили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в чат, в котором было объявлено о воздушных ударах по Йемену. Вскоре также выяснилось, что у Пита Хегсета есть учетная запись российской электронной почты - phegseth@mail.ru.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!