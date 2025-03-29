WSJ: жена главы Пентагона участвовала во встречах мужа с иностранными военными; обсуждалась секретная информация

Так, Дженнифер Хегсет участвовала в переговорах мужа с министром обороны Великобритании Джоном Хили и начальником штаба обороны этой страны адмиралом Энтони Радакиным. Встреча прошла в Пентагоне 6 марта.

По словам журналистов, эти переговоры прошли для обеих стран "в чувствительный момент" - вскоре после того, как США ненадолго приостановили обмен разведданными с Украиной. В ходе переговоров Хегсет и британские военные обсудили это решение Вашингтона, а также дальнейшее военное сотрудничество между странами.

В феврале жена Хегсета также посетила встречу главы Пентагона и военных должностных лиц союзников США в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По информации WSJ, она касалась переговоров контактной группы по обороне Украины. Издание отмечает, что во время таких встреч участники регулярно обсуждают конфиденциальную информацию о помощи Киеву, которую они не хотят обнародовать.

Источники журналистов утверждают, что некоторые участники этих встреч из-за рубежа не знали, кто такая Хегсет. Другие были удивлены ее присутствием, но не возражали. Повлияло ли это на дискуссии, неясно.