ООН: Зеленский занимает свой пост после надлежащих выборов

Организация Объединенных Наций не считает президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным главой государства, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в среду, 19 февраля. "Президент Зеленский занимает свой пост после должным образом проведенных выборов", - сказал он журналистам в Нью-Йорке, комментируя заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего Зеленского "диктатором".

Ранее в тот же день Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором раскритиковал украинского коллегу за то, что тот "отказывается проводить выборы" главы государства, несмотря на "очень низкий рейтинг" в опросах. Он обвинил Зеленского в трате американских денег на "войну, которую невозможно выиграть и которая не должна была начаться". "Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", - написал американский лидер.