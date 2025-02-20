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В годовщину войны в Украине призывают к минуте молчания

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Флаг Украины в Риге
Флаг Украины в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК), премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") и министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") призывают жителей Латвии 24 февраля в 9:00 остановить свои повседневные дела и почтить память жертв войны в Украине минутой молчания, сообщила Государственная канцелярия.

В заявлении подчеркивается, что Латвия неизменно поддерживает Украину и не устанет помогать в ее борьбе за независимость и защиту своей земли.

Также жителей Латвии призывают почтить память латвийских добровольцев Виталия Смирнова и Эдгара Платонова, погибших, защищая свободу Украины, осознавая, что тем самым они отстаивали и независимость Латвии, и безопасность всей Европы.

"За свободную и независимую Украину! Слава Украине! Слава ее защитникам!" - говорится в обращении.

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