В годовщину войны в Украине призывают к минуте молчания

В заявлении подчеркивается, что Латвия неизменно поддерживает Украину и не устанет помогать в ее борьбе за независимость и защиту своей земли.

Также жителей Латвии призывают почтить память латвийских добровольцев Виталия Смирнова и Эдгара Платонова, погибших, защищая свободу Украины, осознавая, что тем самым они отстаивали и независимость Латвии, и безопасность всей Европы.

"За свободную и независимую Украину! Слава Украине! Слава ее защитникам!" - говорится в обращении.

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