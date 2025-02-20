Эдвард Смилтенс от "Объединенного списка" (ОС) говорил о том, что общество сейчас ожидает точных ответов, как именно мы будем охранять нашу границу, как "Латвия будет готова отбиваться", если потребуется.

"Сегодня нам нужны четкие ответы, как наша военная промышленность сможет производить то, что нам нужно", - сказал Смилтенс, отметив, что сейчас люди находятся в страхе и главная обязанность правительства - не "бросать фразы в Twitter", а выступить с четким посланием, которое успокоит общество и мобилизует его на действия. "Должны быть четкие ответы о наших оборонных мерах", - сказал Смилтенс.

Депутат Янис Домбрава (Национальное объединение) подчеркнул, что подход западноевропейских стран к Украине не был последовательным и что Украина не получает достаточной поддержки для победы над агрессором. Домбрава сказал, что мы хотели бы видеть мир, при котором Россия будет демилитаризована, а в России будут проведены демократические выборы, которые не проводились уже много лет.

Депутат Национального объединения Инара Мурниеце напомнила, что мы ясно дали понять, что Россия является агрессором. Она подчеркнула, что мы должны работать над укреплением НАТО и что другие страны также должны тратить на оборону более 2% своего ВВП.