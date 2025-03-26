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ВИДЕО В Сауриеши произошло столкновение трех автомобилей: движение было перекрыто почти на час (1)

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Место столкновения
Место столкновения Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Утром во вторник на региональной автодороге P5 в районе Сауриеши произошла авария с участием трех автомобилей, которая вызвала серьезные затруднения в движении. В течение почти часа движение в месте происшествия было полностью перекрыто, образовались длинные пробки. Два транспортных средства получили такие повреждения, что без капитального ремонта не смогут вернуться на дорогу, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В столкновении участвовали внедорожник BMW, грузовой микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Renault.

Состояние здоровья всех участников ДТП стабильное, в госпитализации никто не нуждался.

"Все нормально. Подушки безопасности спасли. Это все. Вся жизнь промелькнула за одну секунду", - рассказывает Сергей, водитель Renault.

Управляемый им автомобиль пострадал как спереди, так и сзади.

К работам по уборке дороги и ликвидации последствий аварии были привлечены спасательные службы.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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