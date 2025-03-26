Утром во вторник на региональной автодороге P5 в районе Сауриеши произошла авария с участием трех автомобилей, которая вызвала серьезные затруднения в движении. В течение почти часа движение в месте происшествия было полностью перекрыто, образовались длинные пробки. Два транспортных средства получили такие повреждения, что без капитального ремонта не смогут вернуться на дорогу, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.