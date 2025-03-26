Они подчеркивают: темы, поднимаемые в различных чатах и мессенджерах, строго регулируются законом, и нарушение этих норм может повлечь уголовную ответственность.

Тем временем Служба государственной безопасности (VDD) напоминает: Россия может использовать любую информацию, обсуждаемую в чатах, даже если она не имеет гриф "секретно", в своих интересах.

Министры латвийского правительства признают: у них есть несколько каналов виртуальной связи - как между собой, так и с руководителями спецслужб. Однако содержание таких переписок и их объем жестко регулируются как законом, так и протоколами безопасности.

Учитывая растущий интерес российских спецслужб к деятельности НАТО и институтам Европейского союза, VDD призывает латвийских чиновников тщательно оценивать, какую информацию они публикуют в чатах и приложениях для общения. Служба безопасности напоминает: даже неклассифицированные сведения могут быть использованы агрессором для продвижения своих целей - в том числе при планировании действий, направленных против Латвии.

Видео: Новостной сюжет TV3

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