В Эстонии неграждан и граждан России и Беларуси могут лишить права голоса уже сегодня

Комиссия Рийгикогу поддержала последний вариант: срочное изменение Конституции. Для того, чтобы законопроект о внесении изменений в Конституцию был рассмотрен в срочном порядке, требуется поддержка четырех пятых присутствующих на заседании депутатов.

Это означает, что голосов за должно быть подано в четыре раза больше, чем против. Отсутствующие и воздержавшиеся не в счет. Таким образом, даже соотношение, к примеру, 51 за и десять против (законопроект пройдет) или 75 за и 20 против (не пройдет) может оказаться решающим. Именно здесь и возникла самая большая неопределенность, и каждый голос на счету.

Если процедура срочного внесения изменений в Конституцию получит необходимое большинство голосов, то Рийгикогу проголосует сразу еще раз, но теперь уже не по процедуре, а по содержанию. Для окончательного одобрения изменений Конституции требуется поддержка двух третей состава парламента, то есть не менее 68 голосов. Сейчас все указывает на то, что столько голосов у сторонников изменения Конституции есть.

Если хотя бы одно из двух голосований - по способу выбора процедуры или по окончательному принятию законопроекта о внесении изменений в Конституцию - не наберет требуемого большинства, то законопроект будет отклонен и исключен из парламентского производства.

В этом случае внесение изменений в Конституцию по этому же вопросу не может быть инициировано в течение года.

Кого лишать права голоса?