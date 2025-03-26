Зачем мы до сих пор переводим часы: привычка, от которой трудно отказаться

Изначально переход на летнее время имел четкую цель - экономию электричества. Тогда, более ста лет назад, энергия стоила дорого, и дополнительный световой час действительно давал ощутимую выгоду. Но в современном мире потребности в этом больше нет: техника изменилась, а цены на электроэнергию определяются другими факторами.

"Сегодня перевод часов - это инерция, а не осознанная необходимость", - говорит Ранкс. При этом он отмечает, что отменить сезонную смену времени не так просто. Решение затрагивает множество технических, административных и юридических деталей, и потому процесс может занять годы.

Попытки что-то изменить уже предпринимались. В 2018 году Еврокомиссия провела масштабный опрос, в котором более 80% респондентов выступили против перевода часов. В 2019-м планировалось начать реформу и разрешить странам самим выбрать - остаться ли в летнем или зимнем времени. Но с приходом пандемии COVID-19 все планы заморозили. Сегодня, по словам Ранкса, у Европы слишком много других приоритетов, чтобы вернуться к этому вопросу.