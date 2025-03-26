Каждую весну и осень жители Европы переводят стрелки часов - традиция, тянущаяся с конца XIX века. В этом году все снова по плану: в последнее воскресенье марта - на час вперед, в октябре - обратно. Но зачем это делается сейчас, когда изначальный смысл утерян? Объясняет Константин Ранкс, автор научного блога на Латвийском радио 4 - LSM+.
Зачем мы до сих пор переводим часы: привычка, от которой трудно отказаться
Изначально переход на летнее время имел четкую цель - экономию электричества. Тогда, более ста лет назад, энергия стоила дорого, и дополнительный световой час действительно давал ощутимую выгоду. Но в современном мире потребности в этом больше нет: техника изменилась, а цены на электроэнергию определяются другими факторами.
"Сегодня перевод часов - это инерция, а не осознанная необходимость", - говорит Ранкс. При этом он отмечает, что отменить сезонную смену времени не так просто. Решение затрагивает множество технических, административных и юридических деталей, и потому процесс может занять годы.
Попытки что-то изменить уже предпринимались. В 2018 году Еврокомиссия провела масштабный опрос, в котором более 80% респондентов выступили против перевода часов. В 2019-м планировалось начать реформу и разрешить странам самим выбрать - остаться ли в летнем или зимнем времени. Но с приходом пандемии COVID-19 все планы заморозили. Сегодня, по словам Ранкса, у Европы слишком много других приоритетов, чтобы вернуться к этому вопросу.
Что касается Латвии, тут, как и в других странах ЕС, часы переводят по установленному графику: в марте - на час вперед, в октябре - назад. Это закреплено в правилах Кабинета министров.
Пока же гражданам остается только адаптироваться. Ранкс советует начать подготовку за несколько дней до перехода на летнее время: ложиться спать и вставать немного раньше - хотя бы на 15 минут. Это поможет легче пережить "временной скачок". Особенно учитывая, что весенний переход дается труднее, чем осенний: мы как будто теряем час сна.
Впрочем, хотя бы гаджеты заботятся о нас - смартфоны и компьютеры автоматически переключатся на новое время.
В 2018 году представитель Минэкономики Латвии Валдис Липскис отмечал в эфире Латвийского радио 4, что для Латвии было бы выгоднее остаться в летнем времени, если вопрос все же дойдет до решения.
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