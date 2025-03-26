Трамп: Россия, возможно, тянет с достижением мира в Украине

"Не знаю. Я скажу вам позже. Думаю, Россия хотела бы, чтобы все закончилось, но, возможно, они и тянут", - сказал Трамп в разговоре с журналистом Newsmax Грегом Келли.

"Я сам годами занимаюсь заключением сделок, знаете. Иногда не хочется подписывать договор, хочется просто оставаться в игре… а может, вообще не хочется ничего подписывать. Я не уверен. Но, по-моему, Россия все же хочет завершения [войны], и, думаю, [президент Украины Владимир] Зеленский тоже сейчас этого хоче", - добавил президент США.

Во вторник Трамп также заявил журналистам в Белом доме, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии между делегациями США, Украины и России был достигнут значительный прогресс.

"Мы продвинулись по двум направлениям - как по ситуации с Россией и Украиной, так и по Ближнему Востоку", - отметил он.

"У нас идут серьезные переговоры с Россией и Украиной. Они проходят хорошо", - добавил Трамп.

Президент также сообщил, что администрация США рассматривает выдвинутые Россией условия, касающиеся прекращения огня в Черном море.

"Там около пяти или шести пунктов. Мы их все анализируем", - сказал он журналистам.

Во время переговоров в Саудовской Аравии США, Россия и Украина договорились о прекращении ударов в Черном море и об обеспечении безопасного судоходства в регионе.

Однако вскоре после этого Москва заявила, что положение о гарантиях безопасного судоходства вступит в силу только после того, как будут отменены некоторые из санкций, наложенных на Россию.

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