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Заснеженный парк Узварас скрывает неприятный сюрприз для отдыхающих

Перевод: rus.tvnet.lv
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Место в парке Узварас, где надо быть внимательным
Место в парке Узварас, где надо быть внимательным Фото: TVNET

Ребенок бежит по белому снегу и внезапно пропадает в черном "омуте". Такое зрелище пережил отец пятилетнего мальчика, который вместе с сыном отправился насладиться короткой зимой в Риге в парке Узварас. Как такое возможно? Как это объясняют ответственные учреждения?

"Я о новом парке Узварас говорил только хорошие слова, - связавшись с TVNET+, сказал отец Петериса. - Однако хорошее может быть еще лучше, и есть недостатки, которые необходимо устранить!"

На следующий день после произошедшего TVNET+ отправился осмотреть место событий.

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