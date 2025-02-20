Ребенок бежит по белому снегу и внезапно пропадает в черном "омуте". Такое зрелище пережил отец пятилетнего мальчика, который вместе с сыном отправился насладиться короткой зимой в Риге в парке Узварас. Как такое возможно? Как это объясняют ответственные учреждения?
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Заснеженный парк Узварас скрывает неприятный сюрприз для отдыхающих
"Я о новом парке Узварас говорил только хорошие слова, - связавшись с TVNET+, сказал отец Петериса. - Однако хорошее может быть еще лучше, и есть недостатки, которые необходимо устранить!"