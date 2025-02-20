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Нападение с ножом в Чехии: убиты две женщины

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Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия Фото: AP/Scanpix

В четверг в результате нападения в магазине в Градец-Кралове на севере Чехии две женщины получили ножевые ранения, сообщает AP.

Полиция задержала подозреваемого. По информации стражей порядка, нападавший - подросток.

Изначально сообщалось, что обе пострадавшие ранены, причем одна тяжело, но позднее стражи порядка подтвердили, что обе женщины скончались.

Полиция указывает, что ситуация находится под контролем и общественности опасность не грозит.

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