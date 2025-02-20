В четверг в результате нападения в магазине в Градец-Кралове на севере Чехии две женщины получили ножевые ранения, сообщает AP.
Нападение с ножом в Чехии: убиты две женщины
Полиция задержала подозреваемого. По информации стражей порядка, нападавший - подросток.
Изначально сообщалось, что обе пострадавшие ранены, причем одна тяжело, но позднее стражи порядка подтвердили, что обе женщины скончались.
Полиция указывает, что ситуация находится под контролем и общественности опасность не грозит.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!