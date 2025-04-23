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Apple и Meta в Европе оштрафованы на 700 миллионов евро

iPhone
iPhone Фото: EPA/Scanpix

Еврокомиссия (ЕК) в среду оштрафовала американских технологических гигантов Apple и Meta на общую сумму 700 миллионов евро за нарушение Закона Евросоюза (ЕС) о цифровых рынках, пишет DPA.

Apple оштрафована на 500 миллионов евро, а Meta - на 200 миллионов евро. Оба предприятия могут оспорить штрафы в суде.

Еврокомиссия обвиняет Apple в ограничении возможности разработчиков приложений продавать свою продукцию за пределами App Store и в неспособности "доказать, что эти ограничения объективно необходимы и соразмерны", говорится в сообщении Еврокомиссии для СМИ.

Apple уже сообщила, что оспорит решение.

Штраф, наложенный на Meta, связан с так называемой моделью "плати или прими", которая действовала с марта по ноябрь 2024 года и в рамках которой пользователи Facebook и Instagram в ЕС должны были выбирать между ежемесячной подпиской на версию платформ без рекламы и бесплатной версией с персонализированной рекламой.

Еврокомиссия указывает, что эта модель нарушает требования Закона о цифровых рынках, поскольку не предоставляет пользователям возможности выбрать услугу, которая использует меньше их персональных данных, но в остальном эквивалентна услуге персонализированной рекламы.

Эти штрафы могут повлиять на нынешние напряженные отношения между США и ЕС, особенно в сфере торговли. Вашингтон воспринимает штрафы, налагаемые Брюсселем на крупные американские компании, как своего рода налог.

Однако ЕК подчеркивает, что обвинения против американских компаний не связаны с обострением геополитической ситуации.

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