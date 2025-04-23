Незадолго до полудня старший лейтенант полиции ехала на личном автомобиле из Даугавпилса в направлении своей собственности в Аугшдаугавском крае и заметила на шоссе Даугавпилс - Элерне - Лиелборне недалеко от Сикеле двух подозрительных мужчин, которые, по ее наблюдениям, могли быть иммигрантами. Учитывая обстоятельства и имеющуюся информацию о возможном незаконном пересечении границы в этом районе, инспектор остановила автомобиль и задержала обоих мужчин.

В это же время она связалась с полицией, предоставив точную информацию о задержанных. Ранее Государственная полиция получила информацию о подозрительных лицах в этом районе, поэтому на место происшествия из Даугавпилса уже выехал экипаж, который и перенял задержание обоих лиц.

Выяснилось, что задержанные - граждане Конго, незаконно пересекшие латвийско-белорусскую границу. Они были переданы Госпогранохране для проведения дальнейших процессуальных действий.

Госполиция выражает благодарность сотруднице за оперативные действия, высокое чувство ответственности и профессионализм, вносящие значительный вклад в укрепление государственной безопасности.