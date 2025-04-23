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В Латгале сотрудница полиции вне рабочего времени задержала нелегальных иммигрантов из Конго (1)

Забор на латвийско-белорусской границе
Забор на латвийско-белорусской границе Фото: Ivars Soikāns/LETA

Инспектор отдела ресурсов и управления кризисными ситуациями Бюро полиции порядка Латгальского регионального управления Государственной полиции во вторник вне рабочего времени задержала двух нелегальных иммигрантов, сообщили агентству LETA в полиции.

Незадолго до полудня старший лейтенант полиции ехала на личном автомобиле из Даугавпилса в направлении своей собственности в Аугшдаугавском крае и заметила на шоссе Даугавпилс - Элерне - Лиелборне недалеко от Сикеле двух подозрительных мужчин, которые, по ее наблюдениям, могли быть иммигрантами. Учитывая обстоятельства и имеющуюся информацию о возможном незаконном пересечении границы в этом районе, инспектор остановила автомобиль и задержала обоих мужчин.

В это же время она связалась с полицией, предоставив точную информацию о задержанных. Ранее Государственная полиция получила информацию о подозрительных лицах в этом районе, поэтому на место происшествия из Даугавпилса уже выехал экипаж, который и перенял задержание обоих лиц.

Выяснилось, что задержанные - граждане Конго, незаконно пересекшие латвийско-белорусскую границу. Они были переданы Госпогранохране для проведения дальнейших процессуальных действий.

Госполиция выражает благодарность сотруднице за оперативные действия, высокое чувство ответственности и профессионализм, вносящие значительный вклад в укрепление государственной безопасности.

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