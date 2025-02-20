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Силиня: Рано говорить о количестве латвийских миротворцев в Украине

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Эвика Силиня
Эвика Силиня Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja
  • Говорить о конкретном количестве солдат пока рано
  • Было бы неправильно комментировать каждое заявление президента США
  • Выход из Оттавской конвенции нужно обсуждать на региональном уровне

Пока рано говорить о количестве солдат, которых Латвия могла бы отправить в Украину для поддержания мира, заявила премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом, сообщает агентство LETA.

Отвечая на вопрос, готова ли Латвия направить в Украину миротворцев и в каком количестве, Силиня пояснила, что необходимо понять возможный формат миссии. "Если это в рамках НАТО, то сделать это проще, понятно, какова командная структура, которая руководит этими силами. Если это не в рамках НАТО, то ситуация другая, нужно также понимать, какими могут быть гарантии безопасности наших военнослужащих", - сказала Силиня.

Глава правительства Латвии указала, что по этому вопросу в Латвии были дискуссии и с военными.

Она подчеркнула, что на европейском уровне, на уровне трансатлантических партнеров еще ведется много дискуссий, поэтому пока рано говорить о конкретном количестве солдат, поскольку ситуация может измениться по мере изменения рамок.

Силиня сообщила, что в ходе второго раунда переговоров в Париже в среду лидеры Евросоюза обсудили различные варианты и что страны NB8, включая Литву, готовы действовать по разным сценариям.

Глава правительства добавила, что различные сценарии обсуждались и на уровне правительства.

В свою очередь премьер-министр Литвы указал, что, говоря о мире в Украине, в первую очередь нужно добиться перемирия и тогда в рамках этого перемирия можно будет говорить больше.

Поэтому Палуцкас считает, что такое решение нужно принимать на уровне Европы и НАТО и надо считаться с тем, что это придется реализовывать без поддержки вооруженных сил США.

Палуцкас отметил, что в рамках NB8 нужно будет приложить много усилий, рассказав об общей позиции как НАТО, так и другим странам.

Премьер-министр: было бы неправильно комментировать каждое заявление президента США

Было бы неправильно комментировать каждое высказывание президента США Дональда Трампа, заявила премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом.

Отвечая на вопрос, должны ли Латвия и Литва постараться убедить президента США, который пытается восстановить отношения с Россией, изменить свои взгляды, Паулуцкас сказал, что не реагировать на это невозможно.

Премьер-министр Литвы считает, что главное - понять интересы стран и посмотреть на это "в новом свете". Он указал, что страны Балтии, Польша и Северные страны имеют право говорить об этих вопросах и надеются, что общие интересы региона будут соблюдены.

По словам Силини, когда к власти пришла администрация Трампа, Европа готовилась ответить на множество новых вызовов, и Европа решила, что должна сплотиться.

"Если мы разделяем себя в двусторонних форматах, то Европа становится слабее", - сказала Силиня, добавив, что очень хорошо, что страны Балтии и Северные страны не позволяют себя разделять и держатся вместе как регион.

Силиня заявила, что она и премьер-министр Литвы договорились вместе работать над улучшением трансатлантических отношений.

"Понятно, что каждый день будут возникать новые ситуации. И комментировать каждое заявление президента США было бы неправильно", - отметила Силиня.

"Я считаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский - демократически избранный президент, он является лидером Украины, а Россия вторглась в Украину, развязала войну", - сказала премьер-министр.

Выход из Оттавской конвенции нужно обсуждать на региональном уровне

Вопрос о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, должен обсуждаться на региональном уровне, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас в четверг после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Отвечая на вопрос, что изменилось в Литве и почему Министерство обороны Литвы предложило выйти из конвенции, хотя во время встречи трех премьер-министров стран Балтии в Риге год назад было принято решение этого не делать, Палуцкас сказал, что "у нас, Министерства обороны, есть свое мнение, этот вопрос можно обсуждать только в региональном формате и обсуждение будет продолжено".

Как сообщалось, Силиня во вторник после заседания правительства заявила, что Латвия "одна не выйдет из Оттавской конвенции".

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил, что Латвия участвует в дискуссии о возможном выходе из Оттавской конвенции, но Минобороны считает, что решение не должно приниматься поспешно.

Оттавский договор, или конвенция о запрещении применения, хранения и производства противопехотных мин и их уничтожении, предусматривает, что подписавшие ее государства обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины. К конвенции присоединилось более 160 стран, в том числе Латвия в 2005 году и Литва в 2004 году.

Китай, Россия, США, Индия и Пакистан к конвенции не присоединились.

Как уже сообщалось, в четверг с первым официальным визитом в Ригу прибыл премьер-министр Литвы Палуцкас.

Президент США Дональд Трамп в прошлую среду удивил как Украину, так и европейских союзников, заявив, что у него был "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении войны России против Украины.

После этого в понедельник Макрон собрал в Париже лидеров самых влиятельных европейских стран, чтобы обсудить ситуацию в Украине и европейскую безопасность.

Действия и заявления Трампа вызвали обеспокоенность в Украине и на Западе, что Вашингтон может оказать давление на Киев, чтобы тот согласился на прекращение огня на условиях Москвы, а американо-российские переговоры в Эр-Рияде только усилили эти опасения.

После переговоров в Саудовской Аравии официальные лица США и России объявили, что будут сформированы делегации высокого уровня для продолжения переговоров о прекращении войны в Украине.

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