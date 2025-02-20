Силиня: Рано говорить о количестве латвийских миротворцев в Украине

Силиня заявила, что она и премьер-министр Литвы договорились вместе работать над улучшением трансатлантических отношений.

"Понятно, что каждый день будут возникать новые ситуации. И комментировать каждое заявление президента США было бы неправильно", - отметила Силиня.

"Я считаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский - демократически избранный президент, он является лидером Украины, а Россия вторглась в Украину, развязала войну", - сказала премьер-министр.

Выход из Оттавской конвенции нужно обсуждать на региональном уровне

Вопрос о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, должен обсуждаться на региональном уровне, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас в четверг после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Отвечая на вопрос, что изменилось в Литве и почему Министерство обороны Литвы предложило выйти из конвенции, хотя во время встречи трех премьер-министров стран Балтии в Риге год назад было принято решение этого не делать, Палуцкас сказал, что "у нас, Министерства обороны, есть свое мнение, этот вопрос можно обсуждать только в региональном формате и обсуждение будет продолжено".

Как сообщалось, Силиня во вторник после заседания правительства заявила, что Латвия "одна не выйдет из Оттавской конвенции".

Министр обороны Андрис Спрудс ранее заявил, что Латвия участвует в дискуссии о возможном выходе из Оттавской конвенции, но Минобороны считает, что решение не должно приниматься поспешно.