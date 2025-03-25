Главное за 25 марта Джуд Лоу в Риге, странный символ в небе и первые итоги переговоров в Эр-Рияде

Вечером в понедельник, 24 марта, во многих частях Европы, включая Латвию, в небе можно было наблюдать необычные сине-белые спирали света. Это явление возникло при запуске ракеты Falcon 9 компании SpaceX, сообщил метеоролог Том Брицис в Facebook.

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За рубежом:

После состоявшихся накануне переговоров между делегациями США и России о прекращении войны, развязанной Москвой против Украины, во вторник в Эр-Рияде состоялся еще один короткий раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева, сообщает AFP.

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Министр обороны Рустем Умеров рассказал о том, о чем Украина и США договорились в Эр-Рияде, сообщает портал УНИАН. По его словам, встреча была "логическим продолжением успешных консультаций с США в Джидде".

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​Администрация президента Дональда Трампа случайно включила редактора издания Atlantic в онлайн-чат, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

История про то, как члены администрации США обсуждали планы удара по хуситам в мессенджере, случайно включив в чат журналиста, вызвала в Вашингтоне ураган комментариев, обвинений и оправданий. Оппоненты администрации Трампа и эксперты говорят о вопиющем нарушении правил безопасности. Ее сторонники отвечают, что зато все увидели, как трудится новое руководство.

Президент США Дональд Трамп получил от российского диктатора Владимира Путина свой портрет, сообщает ВВС.

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