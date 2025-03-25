Становится все яснее, когда заработает колесо обозрения в Риге. На съемках в Риге замечен актер Джуд Лоу, загримированный под Владимира Путина. Стало больше известно о договоренностях, достигнутых США и Украиной в Эр-Рияде. Многих испугал странный символ, замеченный в небе. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 25 марта ⟩ Джуд Лоу в Риге, странный символ в небе и первые итоги переговоров в Эр-Рияде
Новости Латвии:
Комплекс колеса обозрения в Риге сдан в эксплуатацию. После испытаний, которые проводились аккредитованной инспекционной структурой и зарубежными специалистами, имеющими многолетний опыт испытаний аналогичного оборудования, получено заключение о соответствии оборудования всем требованиям безопасности. После завершения последних работ по установке освещения колеса и созданию художественной выставки колесо обозрения будет ждать посетителей уже в апреле.
Официальный государственный портал Latvija.gov.lv во вторник был значительно перегружен в связи с рассылкой гражданам информации о выборах.
Издание "Новая газета Европа" опубликовало первые фото голливудского актера Джуда Лоу в гриме для роли Владимира Путина со съемочной площадки фильма The Wizard of the Kremlin ("Кремлевский волшебник"), который снимается в Риге.
Вечером в субботу, когда приближался закат, водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в деревья. Попавшая в аварию прямо у границы Инциемса машина частично заблокировала проезжую часть, вызвав проблемы с движением. Местным жителям пришлось считаться с осложненным передвижением на данном участке дороги на протяжении нескольких часов, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Вечером в понедельник, 24 марта, во многих частях Европы, включая Латвию, в небе можно было наблюдать необычные сине-белые спирали света. Это явление возникло при запуске ракеты Falcon 9 компании SpaceX, сообщил метеоролог Том Брицис в Facebook.
За рубежом:
После состоявшихся накануне переговоров между делегациями США и России о прекращении войны, развязанной Москвой против Украины, во вторник в Эр-Рияде состоялся еще один короткий раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева, сообщает AFP.
Министр обороны Рустем Умеров рассказал о том, о чем Украина и США договорились в Эр-Рияде, сообщает портал УНИАН. По его словам, встреча была "логическим продолжением успешных консультаций с США в Джидде".
Администрация президента Дональда Трампа случайно включила редактора издания Atlantic в онлайн-чат, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.
История про то, как члены администрации США обсуждали планы удара по хуситам в мессенджере, случайно включив в чат журналиста, вызвала в Вашингтоне ураган комментариев, обвинений и оправданий. Оппоненты администрации Трампа и эксперты говорят о вопиющем нарушении правил безопасности. Ее сторонники отвечают, что зато все увидели, как трудится новое руководство.
Президент США Дональд Трамп получил от российского диктатора Владимира Путина свой портрет, сообщает ВВС.
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