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Министр иностранных дел Франции: угроза России Европе не теоретическая

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро Фото: SAUL LOEB/AP

Угроза российской агрессии в Европе не теоретическая, сказал во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, высказав позицию после того, как посланник президента США Дональда Трампа отверг опасения, что Москва может занять в Европе еще другие территории.

Высший дипломат Франции охарактеризовал агрессию России как очень фактическую, которую многие страны в Европе уже пережили.

"Ее агрессивность за последние три года расширилась далеко за границы Украины", - сказал Барро журналистам в Сингапуре.

Он обвинил Москву в манипуляциях информацией, а также в актах саботажа и других попытках дестабилизировать европейские страны.

Как сказал в воскресенье посол США Стив Уиткофф, он верит, что российский диктатор Владимир Путин не хочет оккупировать большую часть Украины или втиснуться в другие части Европы.

"Я просто не вижу того, что он хотел бы захватить всю Европу", - сказал Уиткофф телеканалу Fox News, охарактеризовав такие опасения как академические.

Говоря в Сингапуре, министр иностранных дел Франции сказал, что необходимо устранить любую угрозу для достижения мира.

На этой неделе Париж примет лидеров поддерживающей Украину коалиции.

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