Высший дипломат Франции охарактеризовал агрессию России как очень фактическую, которую многие страны в Европе уже пережили.

"Ее агрессивность за последние три года расширилась далеко за границы Украины", - сказал Барро журналистам в Сингапуре.

Он обвинил Москву в манипуляциях информацией, а также в актах саботажа и других попытках дестабилизировать европейские страны.

Как сказал в воскресенье посол США Стив Уиткофф, он верит, что российский диктатор Владимир Путин не хочет оккупировать большую часть Украины или втиснуться в другие части Европы.

"Я просто не вижу того, что он хотел бы захватить всю Европу", - сказал Уиткофф телеканалу Fox News, охарактеризовав такие опасения как академические.

Говоря в Сингапуре, министр иностранных дел Франции сказал, что необходимо устранить любую угрозу для достижения мира.

На этой неделе Париж примет лидеров поддерживающей Украину коалиции.

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