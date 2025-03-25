Угроза российской агрессии в Европе не теоретическая, сказал во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, высказав позицию после того, как посланник президента США Дональда Трампа отверг опасения, что Москва может занять в Европе еще другие территории.
Министр иностранных дел Франции: угроза России Европе не теоретическая
Высший дипломат Франции охарактеризовал агрессию России как очень фактическую, которую многие страны в Европе уже пережили.
"Ее агрессивность за последние три года расширилась далеко за границы Украины", - сказал Барро журналистам в Сингапуре.
Он обвинил Москву в манипуляциях информацией, а также в актах саботажа и других попытках дестабилизировать европейские страны.
Как сказал в воскресенье посол США Стив Уиткофф, он верит, что российский диктатор Владимир Путин не хочет оккупировать большую часть Украины или втиснуться в другие части Европы.
"Я просто не вижу того, что он хотел бы захватить всю Европу", - сказал Уиткофф телеканалу Fox News, охарактеризовав такие опасения как академические.
Говоря в Сингапуре, министр иностранных дел Франции сказал, что необходимо устранить любую угрозу для достижения мира.
На этой неделе Париж примет лидеров поддерживающей Украину коалиции.
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