Глава Госполиции: марихуана в медицине возможна, но декриминализация - неприемлема

Говоря о предложении Министерства здравоохранения Латвии освободить несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотиков, Рукс заявил, что этот вопрос требует тщательного обсуждения. В то же время он подчеркнул, что полиция уже сейчас делает акцент на борьбе с распространителями наркотиков, а наказание потребителей не является целью правоохранителей.

Он напомнил, что в настоящее время за употребление наркотиков сначала предусмотрена административная ответственность, а уголовная ответственность наступает только при повторном нарушении.

Кроме того, Рукс обратил внимание на правовую проблему: действующие законы запрещают медучреждениям передавать полиции информацию о пациентах, поступивших в больницы в состоянии наркотического опьянения. Он считает, что такие данные помогли бы полиции выявлять торговцев наркотиками.

Ранее Министерство здравоохранения представило на общественное обсуждение поправки к закону, предполагающие освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотиков.

В 2024 году Латвийское общество врачей и организация Open Radošais centrs, которая работает с молодежью, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, призвали государственные органы декриминализировать употребление наркотиков. По их мнению, это могло бы снизить число смертей от передозировки среди подростков, а также упростило бы проведение профилактических мероприятий - зависимые люди чувствовали бы себя более свободными, чтобы говорить о своей проблеме.

Теперь Министерство здравоохранения подготовило соответствующие поправки, объясняя, что цель изменений - способствовать ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей. Ведомство отмечает, что уголовная ответственность и тюремные сроки снижают шансы таких подростков на успешное возвращение в общество, а также затрудняют их лечение от наркотической зависимости.

Аргументы Министерства здравоохранения во многом повторяют доводы организаций, выступающих за декриминализацию. По их мнению, такая реформа поможет снять стигматизацию наркозависимых, что позволит им смелее обращаться за медицинской помощью. Кроме того, изменения позволят реализовывать программы по снижению вреда: предотвратить передозировки и снизить распространение инфекционных заболеваний как среди самих потребителей наркотиков, так и в обществе в целом.

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