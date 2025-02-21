Reuters: США и Россия втайне обсуждали Украину в Швейцарии

По их словам, эти контакты носили характер неформального дипломатического канала, а часть встреч состоялась в переходный период после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Хотя участники переговоров имеют опыт работы в сфере дипломатии и безопасности, они не являются официальными представителями правительств. Два источника отметили, что пока неясно, действовали ли они по поручению властей.

Один из собеседников, знакомый с ситуацией, сообщил, что о встречах знают некоторые советники Трампа.

Многие детали этих переговоров остаются неясными. В частности, неизвестно, какая была повестка встреч, принимали ли в них участие представители Украины и когда именно начались эти контакты.

Тем не менее сам факт переговоров, о которых ранее не сообщалось, свидетельствует о том, что между США и Россией ведутся кулуарные обсуждения возможных путей завершения войны в Украине, отмечает Reuters.

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, кардинально изменил подход Вашингтона к конфликту в Украине, выстраивая прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным и стремясь к скорейшему мирному соглашению.

Один из источников охарактеризовал встречи в Швейцарии как так называемые "переговоры второго уровня" (track-two diplomacy). В дипломатической практике это обозначает неофициальный диалог, направленный не на подготовку конкретных предложений, а на налаживание каналов связи и обсуждение возможных решений.

Два других источника утверждают, что по крайней мере одна из встреч состоялась в Женеве на прошлой неделе - в тот же период, когда в Германии проходила Мюнхенская конференция по безопасности, собравшая мировых политических лидеров и глав силовых структур.

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