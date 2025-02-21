Сегодня, 21 февраля, премьер-министр Латвии Эвика Силиня провела встречу с представителями коалиции. В рамках "перезапуска" работы своего правительства она приняла решение заменить трех министров и потребовала их отставки.
"Перезапуск" правительства: Силиня меняет трех министров
Свои посты должны покинуть:
- Министр сообщения (транспорта) Каспар Бришкенс ("Прогрессивные");
- Министр образования Анда Чакша ("Новое Единство");
- Министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК).
Ранее прогнозировалось, что "перезапуск" работы правительства предполагает замену по одному министру от каждой партии, входящей в коалицию.
Перед объявлением об отставках Силиня провела встречу с представителями коалиционных партий. Однако участники переговоров неохотно комментировали обсуждение, заявляя, что окончательные решения будут приниматься на внутрипартийных заседаниях.
На встрече с премьер-министром присутствовали:
- Министр земледелия Арманд Краузе (СЗК);
- Министр экономики Викторс Валайнис (СЗК);
- Сопредседатель партии "Прогрессивные" Андрис Шуваевс;
- Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные").
Шуваевс заявил, что результаты обсуждения будут рассмотрены на заседаниях фракции и правления "Прогрессивные", но подчеркнул, что его партия готова продолжать работу в рамках нынешней коалиции.
Министр экономики Валайнис отметил, что в СЗК еще предстоит оценить, насколько предложение премьера "справедливо и честно". На вопрос, готова ли партия отклонить план перестановок, он ответил уклончиво:
"Это вопрос комплексной оценки", - подчеркнул он, добавив, что Силиня просто использует свои полномочия для формирования более эффективной команды.
В то же время Валайнис признал, что СЗК согласна с рядом предложенных премьером решений. По его словам, партия ранее призывала Силиню проявлять большую решительность и активно принимать кадровые решения.
Ранее LETA сообщала, что Силиня неоднократно подчеркивала необходимость перезапуска работы правительства. В рамках этой стратегии она провела переговоры со всеми министрами о выполнении приоритетов на 2024 год и уже достигнутых результатах. Эти обсуждения стартовали еще в январе.
Одной из ключевых причин кадровых перестановок является низкий рейтинг правительства и отдельных министров в обществе.
Говоря о министрах, которым придется покинуть свои посты, Силиня заявила, что после бесед со всеми министрами она пришла к выводу, что необходимы новые лидеры. Она отметила, что хотела бы выразить благодарность прежним министрам за их работу.
Премьер-министр заявила, что будущим министрам необходим "свежий взгляд" на сектор, чтобы справиться с его проблемами.
Силиня призвала партнеров по коалиции делегировать новых министров.
Она также добавила, что не может быть никаких задержек с выдвижением министров и что новые министры должны быть утверждены в своих должностях на следующем заседании Сейма.
На пресс-конференции Силиня указала на вызовы будушего, заявив, что в настоящее время необходимо укреплять сотрудничество в сфере безопасности с несколькими европейскими странами, а также содействовать развитию индивидуальных оборонных возможностей Латвии.
Премьер-министр заявила, что у нас есть задачи, которые необходимо решать "дома", связанные с укреплением безопасности, улучшением благосостояния и сферой транспорта. "В то же время это не означает, что все остальное останавливается", - заявила премьер-министр, добавив, что она ожидает работы и в других секторах.
Силиня подчеркнула, что правительство должно восстановить свой мандат доверия, поскольку существование правительства не является самоцелью. Она заявила, что любое правительство необходимо, пока оно служит интересам народа. "Это правительство сможет сделать это, если сосредоточится на главных задачах", - добавила она.
Силиня подчеркнула, что нынешнее правительство приняло много важных решений по укреплению безопасности, включая укрепление внешней границы, а также снижение цен на лекарства.
Обращаясь ко всем политикам, Силиня заявила, что общество ждет не склок, а совместной работы. "Мы можем спорить, критиковать, но мы все ответственны за будущее Латвии", - сказала она.
Говоря об инвестициях в оборону, Силиня подчеркнула, что их необходимо увеличивать, но должна быть кристально чистая уверенность в том, что использование средств на оборону оправдано и полезно.
Силиня подчеркнула, что основными направлениями укрепления обороноспособности являются приобретение новой бронетехники и укрепление возможностей по обороне воздушного пространства.
Одной из причин "рестарта" правительства является низкий рейтинг и оценка правительства в целом и отдельных министров в обществе.
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