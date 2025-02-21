"Перезапуск" правительства: Силиня меняет трех министров

В то же время Валайнис признал, что СЗК согласна с рядом предложенных премьером решений. По его словам, партия ранее призывала Силиню проявлять большую решительность и активно принимать кадровые решения.

Ранее LETA сообщала, что Силиня неоднократно подчеркивала необходимость перезапуска работы правительства. В рамках этой стратегии она провела переговоры со всеми министрами о выполнении приоритетов на 2024 год и уже достигнутых результатах. Эти обсуждения стартовали еще в январе.

Одной из ключевых причин кадровых перестановок является низкий рейтинг правительства и отдельных министров в обществе.

Говоря о министрах, которым придется покинуть свои посты, Силиня заявила, что после бесед со всеми министрами она пришла к выводу, что необходимы новые лидеры. Она отметила, что хотела бы выразить благодарность прежним министрам за их работу.

Премьер-министр заявила, что будущим министрам необходим "свежий взгляд" на сектор, чтобы справиться с его проблемами.

Силиня призвала партнеров по коалиции делегировать новых министров.

Она также добавила, что не может быть никаких задержек с выдвижением министров и что новые министры должны быть утверждены в своих должностях на следующем заседании Сейма.

На пресс-конференции Силиня указала на вызовы будушего, заявив, что в настоящее время необходимо укреплять сотрудничество в сфере безопасности с несколькими европейскими странами, а также содействовать развитию индивидуальных оборонных возможностей Латвии.