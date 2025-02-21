Трансляция Перестановки в правительстве Латвии? Премьер-министр созвала срочную пресс-конференцию

По данным Латвийского телевидения (LTV), из Нового Единства a под угрозой увольнения может оказаться также министр регионального развития Инга Берзиня. Что касается представителей Союза зеленых и крестьян (СЗК), то возможные перестановки могут затронуть министра благосостояния Улдиса Аугулиса или министра климата Каспара Мелниса. Также обсуждается вариант перераспределения министерств между партиями коалиции.

Во вторник, на пресс-конференции после заседания Кабинета министров, премьер-министр отказалась раскрыть, затронет ли "перезапуск" по одному министру от каждой партии. "Все расскажу позже", - сказала Силиня, добавив, что пока не хочет "создавать новые новости".

По ее словам, сейчас важнее всего не персональные перестановки, а план действий на ближайшее время. В числе первоочередных задач она назвала вопросы национальной безопасности.

Ранее на этой неделе Силиня заявила, что до конца недели завершит переговоры с министрами, после чего объявит о планах правительства по «рабочему рывку» и возможных изменениях в составе Кабинета.

Отвечая на вопрос о масштабах перестановок, премьер-министр заверила: "Все будет справедливо и честно".

На вопрос, возможны ли изменения в самой коалиции, Силиня ответила, что нынешний союз из трех партий работает вполне эффективно.

Рассуждения о расширении правящей коалиции звучат гораздо реже. Политики подчеркивают, что такой шаг фактически означал бы конец нынешнего правительства Силини и формирование совершенно новой коалиции.