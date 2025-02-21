Сегодня, 21 февраля, премьер-министр Латвии Эвика Силиня провела встречу с представителями коалиции. По ее итогам на 16:15 была назначена пресс-конференция.
Трансляция ⟩ Перестановки в правительстве Латвии? Премьер-министр созвала срочную пресс-конференцию
Силиня намерена объявить о ключевых приоритетах на этот год в области безопасности, семейной политики, экономического развития и сокращения бюрократии. Кроме того, она затронет тему изменений в составе правительства, направленных на более эффективное выполнение поставленных задач.
Ранее Силиня заявляла, что правительство ожидает "перезапуск", который предполагает замену некоторых министров. Однако подробности до сих пор не раскрывались.
По информации из кулуаров, ожидается, что перестановки могут коснуться по одному министру от каждой партии, входящей в коалицию. Однако пока неизвестно, кого именно это затронет.
В последние недели ряд политиков правящей коалиции заявляли о необходимости "перезапуска" работы правительства. В неофициальных обсуждениях наиболее вероятным вариантом называли частичное обновление кабинета министров. В первую очередь говорили о смене руководителя Министерства сообщений (транспорта) - министра Каспара Бришкенса из партии "Прогрессивные", чей ведомственный курс неоднократно подвергался критике.
Также в парламентских кругах упоминались имена других министров, которые могут лишиться постов, либо же их ожидает ротация на другие должности. Например, обсуждалась возможность кадровых перестановок внутри "Нового Единства". В числе возможных кандидатов на выход называли министра финансов Арвила Ашераденса, хотя некоторые источники опровергали такую вероятность. Кроме того, звучали предположения о возможной замене министра внутренних дел Рихардса Козловскиса ("Новое Единство").
По данным Латвийского телевидения (LTV), из Нового Единства a под угрозой увольнения может оказаться также министр регионального развития Инга Берзиня. Что касается представителей Союза зеленых и крестьян (СЗК), то возможные перестановки могут затронуть министра благосостояния Улдиса Аугулиса или министра климата Каспара Мелниса. Также обсуждается вариант перераспределения министерств между партиями коалиции.
Во вторник, на пресс-конференции после заседания Кабинета министров, премьер-министр отказалась раскрыть, затронет ли "перезапуск" по одному министру от каждой партии. "Все расскажу позже", - сказала Силиня, добавив, что пока не хочет "создавать новые новости".
По ее словам, сейчас важнее всего не персональные перестановки, а план действий на ближайшее время. В числе первоочередных задач она назвала вопросы национальной безопасности.
Ранее на этой неделе Силиня заявила, что до конца недели завершит переговоры с министрами, после чего объявит о планах правительства по «рабочему рывку» и возможных изменениях в составе Кабинета.
Отвечая на вопрос о масштабах перестановок, премьер-министр заверила: "Все будет справедливо и честно".
На вопрос, возможны ли изменения в самой коалиции, Силиня ответила, что нынешний союз из трех партий работает вполне эффективно.
Рассуждения о расширении правящей коалиции звучат гораздо реже. Политики подчеркивают, что такой шаг фактически означал бы конец нынешнего правительства Силини и формирование совершенно новой коалиции.