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США предложили Украине новый договор о полезных ископаемых (2)

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Добывающая техника. Иллюстративное фото
Добывающая техника. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

Администрация президента США Дональда Трампа представила Украине новый вариант соглашения о добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в новом проекте документа учтены "некоторые опасения" украинского президента Владимира Зеленского.

Из соглашения были исключены положения, вызывавшие обеспокоенность Киева, в частности пункт о том, что договор подпадает под юрисдикцию суда в Нью-Йорке.

"В последней версии документа были внесены значительные улучшения, и теперь он соответствует украинскому законодательству", - заявил один из источников Axios.

Собеседники издания в США и Украине отмечают, что соглашение "становится все более реалистичным".

Как сообщил один из источников, несколько советников Зеленского пытались убедить его подписать обновленный вариант договора, чтобы избежать дальнейших разногласий с Трампом.

После отказа Киева подписывать первоначальный проект соглашения о добыче минералов Трамп выступил с резкой публичной критикой в адрес Украины. Он обвинил Киев в "разжигании войны" и даже назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Кроме того, Трамп утверждал, что украинские власти якобы "грубо обошлись" с министром финансов США Скоттом Бесентом во время его визита в Киев 12 февраля.

Как ранее сообщило агентство Reuters, администрация Трампа допускает, что с Украиной может быть заключен упрощенный вариант договора о добыче полезных ископаемых, который не будет содержать детализированных условий.

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