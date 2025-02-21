Кандидатом на пост мэра Риги от "Объединенного списка" (ОС) будет Марис Спринджукс, сообщили сегодня лидеры списка.
Кандидатом от "Объединенного списка" на пост мэра Риги станет Марис Спринджукс
Вторым номером в списке на выборах в Рижскую думу будет Эдгар Бергхолцс, кандидат в вице-мэры.
Спринджукс получил образование в США и имеет опыт руководства самоуправлениями, министерствами и работы в парламенте.
Бергхолцс - бизнесмен с 20-летним опытом управления международными компаниями. Он возглавляет Ассоциацию умных и энергоэффективных городских технологий.
В список может также войти Агнесе Гедушева, бывший первый заместитель председателя Кекавской думы.
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