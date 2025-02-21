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Кандидатом от "Объединенного списка" на пост мэра Риги станет Марис Спринджукс

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Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс
Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс Фото: Edijs Pālens/LETA

Кандидатом на пост мэра Риги от "Объединенного списка" (ОС) будет Марис Спринджукс, сообщили сегодня лидеры списка.

Вторым номером в списке на выборах в Рижскую думу будет Эдгар Бергхолцс, кандидат в вице-мэры.

Спринджукс получил образование в США и имеет опыт руководства самоуправлениями, министерствами и работы в парламенте.

Бергхолцс - бизнесмен с 20-летним опытом управления международными компаниями. Он возглавляет Ассоциацию умных и энергоэффективных городских технологий.

В список может также войти Агнесе Гедушева, бывший первый заместитель председателя Кекавской думы.

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