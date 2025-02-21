Министр благосостояния Латвии Улдис Аугулис (СЗК), которого премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") решила отправить в отставку в рамках "перезапуска" правительства, заявил, что не получал ни критики, ни официального приглашения на обсуждение своей отставки.
Министр благосостояния: критики от Силини не получал, об отставке со мной не говорили
"Пока что никаких комментариев по поводу решений премьер-министра я дать не могу", - сказал Аугулис в беседе с агентством LETA.
По его словам, партия СЗК еще будет оценивать предложение Силини о перестановках в правительстве и обсуждать приоритеты дальнейшей работы.
Ранее стало известно, что премьер-министр Силиня в рамках "перезапуска" работы правительства потребовала отставки трех министров:
- Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");
- Министра образования Анды Чакши ("Новое Единство");
- Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).
Перестановки коснулись по одному представителю от каждой коалиционной партии.
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