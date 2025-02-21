Министр благосостояния: критики от Силини не получал, об отставке со мной не говорили

"Пока что никаких комментариев по поводу решений премьер-министра я дать не могу", - сказал Аугулис в беседе с агентством LETA.

По его словам, партия СЗК еще будет оценивать предложение Силини о перестановках в правительстве и обсуждать приоритеты дальнейшей работы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Силиня в рамках "перезапуска" работы правительства потребовала отставки трех министров:

Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");

Министра образования Анды Чакши ("Новое Единство");

Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Перестановки коснулись по одному представителю от каждой коалиционной партии.

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