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Министр благосостояния: критики от Силини не получал, об отставке со мной не говорили

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Фото: Ieva Leiniša/LETA

Министр благосостояния Латвии Улдис Аугулис (СЗК), которого премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") решила отправить в отставку в рамках "перезапуска" правительства, заявил, что не получал ни критики, ни официального приглашения на обсуждение своей отставки.

"Пока что никаких комментариев по поводу решений премьер-министра я дать не могу", - сказал Аугулис в беседе с агентством LETA.

По его словам, партия СЗК еще будет оценивать предложение Силини о перестановках в правительстве и обсуждать приоритеты дальнейшей работы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Силиня в рамках "перезапуска" работы правительства потребовала отставки трех министров:

  • Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");
  • Министра образования Анды Чакши ("Новое Единство");
  • Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Перестановки коснулись по одному представителю от каждой коалиционной партии.

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