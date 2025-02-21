Латвийские власти рассматривают возможность декриминализации мелких краж, заменив уголовную ответственность другими видами наказаний. Об этом в пятницу заявил начальник Государственной полиции Арманд Рукс.
Глава Госполиции: в Латвии могут декриминализировать мелкие кражи
В 2023 году в Латвии было зарегистрировано 11 024 случая краж, мошенничества и присвоения имущества в небольших объемах - на 1684 преступления больше, чем годом ранее.
В настоящее время Уголовный закон Латвии предусматривает за такие правонарушения лишение свободы сроком до одного года, надзор пробационной службы, общественные работы или денежный штраф.
По мнению Рукса, увеличение количества таких преступлений напрямую связано с экономической ситуацией в стране. Он подчеркнул, что нужно искать новые решения и упрощать процесс расследования.
"Возможно, стоит пойти по пути Эстонии и декриминализировать часть таких преступлений", - сказал глава полиции, однако не уточнил, какой именно порог суммы ущерба может стать границей между административной и уголовной ответственностью.
Рукс также напомнил, что на заседании парламентской комиссии этой недели он уже высказывал мнение: если государству не удается взыскать штраф с правонарушителя, то его можно было бы обязывать выполнять общественные работы, даже если речь идет об административном нарушении.
В 2023 году в Латвии было зарегистрировано 36 080 преступлений, из которых 34 151 расследует Государственная полиция. Для сравнения, годом ранее было зафиксировано 35 719 преступлений, из которых 32 950 находились в ведении полиции.
На 10 000 жителей страны в прошлом году приходилось 192,3 преступления, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 190,8.
В 2023 году зафиксировано 1346 особо тяжких преступлений (против 1408 годом ранее).
Число тяжких преступлений выросло с 6927 до 7216.
Менее тяжкие преступления также показали рост: 22 965 случаев в 2023 году против 21 396 в 2022 году.
Также зафиксировано 880 уголовных правонарушений, не подпадающих под предыдущие категории.
Рукс объяснил этот рост преступности изменениями в законодательстве, произошедшими за последние три года.
"Например, сейчас вождение в состоянии алкогольного опьянения с уровнем выше 1,5 промилле стало уголовным преступлением", - пояснил он.
Кроме того, увеличилось количество мелких краж в торговых центрах. Еще одним фактором стало усиление ответственности за насилие, отметил глава полиции.
Рукс также обратил внимание на изменение численности населения.
"В начале 2000-х годов в Латвии было больше жителей, но сейчас их стало меньше из-за демографических проблем. Кроме того, многие латвийцы переехали за границу, а значит, часть преступлений совершается уже там", - добавил он.
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