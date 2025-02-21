Глава Госполиции: в Латвии могут декриминализировать мелкие кражи

В 2023 году в Латвии было зарегистрировано 11 024 случая краж, мошенничества и присвоения имущества в небольших объемах - на 1684 преступления больше, чем годом ранее.

В настоящее время Уголовный закон Латвии предусматривает за такие правонарушения лишение свободы сроком до одного года, надзор пробационной службы, общественные работы или денежный штраф.

По мнению Рукса, увеличение количества таких преступлений напрямую связано с экономической ситуацией в стране. Он подчеркнул, что нужно искать новые решения и упрощать процесс расследования.

"Возможно, стоит пойти по пути Эстонии и декриминализировать часть таких преступлений", - сказал глава полиции, однако не уточнил, какой именно порог суммы ущерба может стать границей между административной и уголовной ответственностью.

Рукс также напомнил, что на заседании парламентской комиссии этой недели он уже высказывал мнение: если государству не удается взыскать штраф с правонарушителя, то его можно было бы обязывать выполнять общественные работы, даже если речь идет об административном нарушении.