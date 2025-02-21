Государственная полиция Латвии на прошлой неделе изъяла от 150 до 160 миллионов нелегальных сигарет. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил начальник полиции Арманд Рукс.
В Латвии изъяты 160 миллионов контрабандных сигарет
Рукс напомнил о громком деле конца прошлого года, когда в городе Лудза была обнаружена подпольная фабрика по производству сигарет. Тогда правоохранители конфисковали почти 300 миллионов сигарет и около 47 тонн измельченного табака.
По словам Рукса, на прошлой неделе прошли обыски, в ходе которых было изъято 150-160 миллионов сигарет.
Однако подробности пока не раскрываются. Неизвестно, связано ли это с ранее разоблаченной фабрикой в Лудзе - дополнительную информацию полиция обещает предоставить позже.
Ранее сообщалось, что в конце 2023 года Государственная полиция совместно с Погранслужбой провела крупномасштабную операцию против нелегального производства табака.
В ходе спецоперации были задержаны 32 человека, разоблачен международный преступный синдикат, а в Лудзе обнаружена подпольная фабрика с полным комплектом оборудования и сырья.
Кроме того, в рамках дела наложен арест на имущество на сумму 13 миллионов евро и конфискован парк восстановленных ретро-автомобилей класса люкс.
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