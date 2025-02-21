В Латвии изъяты 160 миллионов контрабандных сигарет

Рукс напомнил о громком деле конца прошлого года, когда в городе Лудза была обнаружена подпольная фабрика по производству сигарет. Тогда правоохранители конфисковали почти 300 миллионов сигарет и около 47 тонн измельченного табака.

По словам Рукса, на прошлой неделе прошли обыски, в ходе которых было изъято 150-160 миллионов сигарет.

Однако подробности пока не раскрываются. Неизвестно, связано ли это с ранее разоблаченной фабрикой в Лудзе - дополнительную информацию полиция обещает предоставить позже.

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года Государственная полиция совместно с Погранслужбой провела крупномасштабную операцию против нелегального производства табака.

В ходе спецоперации были задержаны 32 человека, разоблачен международный преступный синдикат, а в Лудзе обнаружена подпольная фабрика с полным комплектом оборудования и сырья.

Кроме того, в рамках дела наложен арест на имущество на сумму 13 миллионов евро и конфискован парк восстановленных ретро-автомобилей класса люкс.

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