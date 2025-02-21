Силиня создаст группу частно-государственного партнерства для сокращения бюрократии

В пятницу Силиня представила журналистам план "рывка" правительства, который предусматривает снижение административной нагрузки на граждан и предпринимателей на 25%.

По словам премьера, государственный и частный секторы должны работать вместе, чтобы добиться реального сокращения бюрократического давления.

Силиня предполагает, что созданная команда будет раз в месяц отчитываться перед правительством о прогрессе в достижении поставленных целей.

"Снижение бюрократии - в интересах всех. Это поможет нашей экономике расти и сделает нас богаче", - подчеркнула Силиня.

Ранее Силиня в интервью подкасту Virziens, который ведет предприниматель Арманд Брокс, призвала бизнес-сообщество активнее включаться в процессы повышения эффективности госуправления.

Однако премьер-министр отметила, что не планирует создавать новое агентство или ведомство для улучшения работы госструктур.

В свою очередь, Брокс высказал мнение, что в Латвии необходима свое Агентство по эффективному управлению, аналог американского Department of Government Efficiency (DOGE).

В январе Дональд Трамп объявил, что Илон Маск возглавит новый отдел по повышению эффективности правительства США. Перед этой структурой поставлена задача сократить нецелевое расходование государственных средств.

Основной удар критики направлен на Агентство США по международному развитию (USAID) - ключевую структуру, которая занимается гуманитарной помощью и реализует медицинские и экстренные программы более чем в 120 странах мира.

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