Латвия создает линию обороны на границе с Россией - роет рвы, устанавливает "зубы дракона" и другие заграждения для сдерживания тяжелой техники. Чтобы такие укрепления были еще надежнее, на поле боя используют различные виды мин. Латвия, как и Литва, Эстония, Польша и Финляндия, присоединилась к Оттавской конвенции, запрещающей закупку, хранение и использование противопехотных мин. Однако латвийские чиновники решили возобновить начатые год назад обсуждения: следует ли защищаться от возможного нападения России с помощью таких международно запрещенных методов? Ведь очевидно, что Россия такие мины использовала бы. Об этом сообщает передача Nekā personīga.
Видео ⟩ Политики снова обсуждают выход из конвенции о запрете противопехотных мин
В настоящее время против пехоты разрешено использовать только управляемые мины. Например, активируемые сигналом. Однако если противник его глушит, такие мины не срабатывают. Есть мины с проводным управлением - их невозможно заглушить, но управлять ими опасно, особенно когда поле боя контролируется дронами. Существуют также мины на батарейках, но их срок действия ограничен несколькими месяцами, а замена в боевых условиях - сложная задача.
Мины, запрещенные Оттавской конвенцией, работают примитивно - они детонируют при контакте с человеком. Многие страны мира договорились запретить эти взрывные устройства, так как их разрушительное воздействие продолжается десятилетиями после окончания конфликтов.
В Африке и других горячих точках они калечат и убивают тысячи мирных жителей. Государства, подписавшие Оттавскую конвенцию, обязались не использовать, не производить и не накапливать такие мины.
Год назад, после сюжета передачи Nekā personīga, начались публичные дебаты о применении противопехотных мин. Политики допускали выход Латвии из Оттавской конвенции, поскольку очевидно: если Россия знает, что у нас нет таких мин, это становится частью ее стратегии нападения.
Тогда, по рекомендации командующего вооруженными силами Леонида Калныньша, Латвия решила не поднимать этот вопрос. Теперь, когда командующий сменился, дискуссия о минах снова актуальна.
Министр обороны допускает, что за год позиция изменилась не только у Латвии, но и у других стран региона.
Новый командующий армией, премьер-министр и президент заявляют, что решение о выходе из Оттавского договора будет коллективным - по нему должны договориться все граничащие с Россией страны.
Министерство обороны Литвы несколько месяцев назад публично заявило о намерении выйти из Оттавского договора. Однако на этой неделе во время визита литовского премьера в Ригу политические заявления были менее воинственными.
Обычные противопехотные мины стоят десятки евро, а сложные - сотни. Заминирование всей восточной границы длиной 460 км и шириной 100 м обойдется в десятки или сотни миллионов евро.
Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс, поясняет: "Мины - это лишь один элемент большой картины. В любой современной войне доминирует воздух. Наше небо совершенно беззащитно. У нас нет дальнобойных зенитных ракет, а ракеты ближнего радиуса мы только закупаем. Мы можем сбивать только низколетящие вертолеты и самолеты.
Воздушное превосходство - главное. Далее идут дроны. В этой сфере, как в воздухе, так и на море, Россия и Украина опережают нас на несколько лет.
Необходимо множество элементов обороны. Латвия, к сожалению, не успела завершить строительство заграждений с сенсорами. Балтийская линия обороны с траншеями, противотанковыми ежами и "зубами дракона" - все это тоже должно было быть готово. Поэтому мины - лишь один из элементов".
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
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