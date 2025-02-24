Видео Политики снова обсуждают выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Тогда, по рекомендации командующего вооруженными силами Леонида Калныньша, Латвия решила не поднимать этот вопрос. Теперь, когда командующий сменился, дискуссия о минах снова актуальна.

Министр обороны допускает, что за год позиция изменилась не только у Латвии, но и у других стран региона.

Новый командующий армией, премьер-министр и президент заявляют, что решение о выходе из Оттавского договора будет коллективным - по нему должны договориться все граничащие с Россией страны.

Министерство обороны Литвы несколько месяцев назад публично заявило о намерении выйти из Оттавского договора. Однако на этой неделе во время визита литовского премьера в Ригу политические заявления были менее воинственными.

Обычные противопехотные мины стоят десятки евро, а сложные - сотни. Заминирование всей восточной границы длиной 460 км и шириной 100 м обойдется в десятки или сотни миллионов евро.

Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс, поясняет: "Мины - это лишь один элемент большой картины. В любой современной войне доминирует воздух. Наше небо совершенно беззащитно. У нас нет дальнобойных зенитных ракет, а ракеты ближнего радиуса мы только закупаем. Мы можем сбивать только низколетящие вертолеты и самолеты.

Воздушное превосходство - главное. Далее идут дроны. В этой сфере, как в воздухе, так и на море, Россия и Украина опережают нас на несколько лет.

Необходимо множество элементов обороны. Латвия, к сожалению, не успела завершить строительство заграждений с сенсорами. Балтийская линия обороны с траншеями, противотанковыми ежами и "зубами дракона" - все это тоже должно было быть готово. Поэтому мины - лишь один из элементов".

Видео: Сюжет программы Nekā personīga

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