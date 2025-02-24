Жители одного из районов Лисичанска на входе в бомбоубежище Фото: Getty Images

Российская армия открыла выход со стороны завода на контролируемую ей территорию и предложила гражданским выйти, а военным — сдаться, но ответа на это предложение не последовало. После нескольких недель локальных контрнаступлений и отходов ВСУ военные и часть жителей перебрались на другой берег реки, в Лисичанск. Вскоре и этот, более крупный город был занят российской армией, также с катастрофическими разрушениями жилых кварталов.

Северодонецк после бомбежек Фото: Getty Images

Как и в случае с Мариуполем, оккупационные власти заявили, что будут отстраивать разбомбленные города. По свидетельствам остающихся жителей, заявления эти по большей части — пропаганда, и реального восстановления почти нет.

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Авдеевка и Марьинка

В жилых кварталах Авдеевки Фото: Getty Images

Вторжению российской армии весной 2022-го долго сопротивлялись донецкие пригороды Авдеевка и Марьинка. Как в других местах на линии разграничения, появившейся в результате военного противостояния с силами так называемой ДНР и российскими формированиями, участвовавшими в оккупации украинских земель с 2014 года, тут украинская армия выстроила сильную линию обороны.

Здание с муралом в Авдеевке Фото: Getty Images

Но в течение восьми лет противостояния — до вторжения российских войск в 2022-м — артиллерийские обстрелы и связанные с этим лишения для местного гражданского населения стали обычным делом. И главное промышленное предприятие в Авдеевке, коксохимический завод, крупнейший в Европе, продолжало работать, невзирая на обстрелы.

Разбомбленные кварталы Авдеевки Фото: Getty Images