Авторские куклы захватят Ригу на три дня

600 квадратных метров чистой радости: куклы, невероятно похожие на людей, и куклы, словно сошедшие со страниц старинных сказок и ультрасовременных манг, куклы-хиппи, куклы-джентльмены, куклы-младенчики, куклы-старушки,

куклы-красотки, мягкие мишки, глазастые улитки, бульдоги в элегантных котелках, горделивые утки в шелковых камзолах - все они ждут вас вместе со своими создателями с 21 по 23 марта.

Детям дошкольного возраста - бесплатно. Пенсионерам в воскресенье - бесплатно. Основные билеты - 6 евро.

Дата для открытия Doll'Arte выбрана неслучайная. Ровно четверть века назад на очередном конгрессе UnionInternationale de la Marionnette Дживад Золфагарихо из Ирана предложил отмечать во всем мире Международный день кукольного театра. Решение было принято не сразу, но через три года начало прекрасной традиции было положено. С тех пор 21 марта артисты-кукольники и мастера-кукольники отмечают свой профессиональный праздник.

Праздник будет и в Риге. Никаких соревнований между мастерами и выяснений, кто лучший: все затевается ради чудесной встречи посетителя и той куклы, которая завоюет его сердце.