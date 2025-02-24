21 марта в Риге открывается грандиозная международная выставка авторских кукол Doll'Arte. Более 70 художников из Латвии, Эстонии, Литвы, Украины, Грузии, Германии, Израиля, Чехии, Франции и Италии на три дня привезут свои волшебные работы в Bellevue Park Hotel Riga.
Авторские куклы захватят Ригу на три дня
600 квадратных метров чистой радости: куклы, невероятно похожие на людей, и куклы, словно сошедшие со страниц старинных сказок и ультрасовременных манг, куклы-хиппи, куклы-джентльмены, куклы-младенчики, куклы-старушки,
куклы-красотки, мягкие мишки, глазастые улитки, бульдоги в элегантных котелках, горделивые утки в шелковых камзолах - все они ждут вас вместе со своими создателями с 21 по 23 марта.
Детям дошкольного возраста - бесплатно. Пенсионерам в воскресенье - бесплатно. Основные билеты - 6 евро.
Дата для открытия Doll'Arte выбрана неслучайная. Ровно четверть века назад на очередном конгрессе UnionInternationale de la Marionnette Дживад Золфагарихо из Ирана предложил отмечать во всем мире Международный день кукольного театра. Решение было принято не сразу, но через три года начало прекрасной традиции было положено. С тех пор 21 марта артисты-кукольники и мастера-кукольники отмечают свой профессиональный праздник.
Праздник будет и в Риге. Никаких соревнований между мастерами и выяснений, кто лучший: все затевается ради чудесной встречи посетителя и той куклы, которая завоюет его сердце.
Вот и на Doll'Arte будет происходить нечто подобное. Это уникальная возможность не только рассмотреть сотни работ, но и увидеть, как они появляются на свет. А процесс это непростой. Авторская кукла вообще вещь особая, в лучших своих образцах это больше чем дизайнерский предмет в доме и, конечно же, не игрушка. Получится ли у неопытного зрителя оценить все ее достоинства - от творческого замысла художника до мастерства изготовления - еще вопрос.
Но для того и придумана выставка Doll'Arte. Разумеется, в первую очередь это представительная интернациональная экспозиция, обобщающая поиски авторов из многих стран. И в то же время - способ наглядно показать всю сложность их ремесла.
Все художники будут на выставке Doll’Arte буквально работать. Чтобы посетители видели, какую энергию, какой труд вкладывает художник в свое произведение, задали вопросы, получили ответы.
Авторы кукол, представленных на Doll'Arte, очень разные, но у них есть как минимум одна общая черта: они любят животных. Поэтому они с энтузиазмом встретили идею безвозмездно передать одну из своих работ в качестве приза в беспроигрышную лотерею на помощь приюту для животных.
Среди тех, кто во время выставки пожертвует приюту Ulubele 25 евро и больше, будут разыгрываться прекрасные работы, которые поистине бесценны.
Познакомиться с творчеством участников Doll'Arte и следить за новостями проекта организаторы предлагают на сайте www.dollarte.com и в соцсетях.
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