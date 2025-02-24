Культуролог: Европа дорого заплатит за ошибки своих политиков

Культуролог Денис Ханов считает, что Трамп и его администрация - это результат агрессивного "турбокапитализма", который подорвал национальные границы, экономику и окружающую среду.

В свою очередь, европейская дипломатия провалилась дважды: сначала не остановила рост влияния Путина, а теперь оказалась бессильной в отношениях с США.

Ханов отметил, что сейчас немецкие СМИ опасаются нового жесткого разделения мира, сравнивая ситуацию с пактом Молотова - Риббентропа.

"В результате есть ощущение, что даже если все когда-то нормализуется, это будет очень долго, медленно. Будет длительная истерия гонки вооружений. Потому что у Европы нет другого способа сейчас.

Дипломаты настолько оплошали, что единственное, как они могут спасти свою карьеру - через панику и истерику. За эту истерику будем платить мы.

Потому что будут новые гигантские военные бюджеты, будет уничтожаться социальный бюджет, медицинский, исследовательский, культурный, образовательный. Будут новые формы бедности, новые капиталы тех, кто торгует оружием. Это единственное, что сейчас могут сделать неумелые, близорукие европейские политики. За все это платить будем мы поколениями. И это очень печально", - высказал свое мнение гость "Открытого разговора" Денис Ханов.

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