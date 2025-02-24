"Прошло уже три года с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Три тяжелых года для украинцев, защищающих свою страну и своих сограждан, борющихся за свободу. Однако эти три года также показывают, что российскую агрессию можно победить. То, что Россия планировала сделать за три дня, она до сих пор не смогла добиться за три года", - заявила Силиня.

Отмечая три года с момента полномасштабного российского вторжения в Украину, Силиня призывает жителей Латвии продолжать поддерживать Украину, сообщила агентству LETA советник премьер-министра по стратегической коммуникации Элина Лидере.

"Сейчас нам как никогда нужно быть сильными и едиными - как в Латвии, так и среди европейских стран", - подчеркнула Силиня в своем обращении в поддержку Украины.

Она отметила, что борьба за свободную и независимую Украину важна для безопасности всей Европы. Сейчас Европа значительно увеличивает инвестиции в оборону и активно развивает собственные военные возможности.

Премьер-министр поблагодарила неправительственные организации, предпринимателей, волонтеров, жертвователей, полицейских, пограничников, учителей и всех, кто посвятил свое время и ресурсы, чтобы помочь украинцам стать сильнее в борьбе с российской агрессией.

Оценивая уже проделанную работу, Силиня призвала жителей Латвии продолжать поддерживать Украину.

Она подчеркнула, что мир в Украине должен быть справедливым и устойчивым. "Любые переговоры о будущем Украины должны проходить с ее участием", - отметила премьер-министр.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 24 февраля, исполняется три года с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

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