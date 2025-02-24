Люди пришли к памятнику Свободы с украинскими и латвийскими флагами, синими и желтыми лентами, плакатами с выражением поддержки Украине и желтыми цветами, которые затем возложили к памятнику Свободы.

Организаторы мероприятия раздавали плакаты и украинские флажки, которые можно было прикрепить к одежде.

Люди держали плакаты: "Вместе к победе", "Не устанем, не будем молчать, не забудем", "Путин - убийца", "Мое сердце болит за Украину".

Видео: Акция в поддержку Украины у памятника Свободы

В начале мероприятия в 9:00 состоялась минута молчания, чтобы почтить память жертв войны в Украине. Затем прозвучали гимны Латвии и Украины.

На мероприятии выступили спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня, руководитель Twitter-конвоя Лаура Плича-Станкевича. С видеообращениями выступили старший эксперт Национальных вооруженных сил по международному военно-религиозному сотрудничеству Элмар Плявиньш, писательница, публицист и общественный деятель Марина Костенецкая, журналисты Гинтс Амолиньш и Иева Варна.

Галерея: Акция в поддержку Украины у памятника Свободы

В мероприятии приняли участие ансамбль Дівчата.UA, украинские дети из объединения "Лаборатория искусств", исполнившие песни на украинском и латышском языках, ансамбль колокольчиков Primuss, актер Артурс Чукурс и музыкант Рихард Сауле.

Также на мероприятии присутствовали несколько депутатов Сейма и министров.

В течение всего дня у памятника Свободы работают пункт сбора вещей организации Tavi draugi, мастерская открыток "Письмо мира", магазин латвийских и украинских сувениров.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

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