Си Цзиньпин назвал Россию "истинным другом" и поддержал Путина

Как сообщает государственное информационное агентство "Синьхуа", китайский лидер отметил: "История и реальность показывают, что Китай и Россия - это добрые соседи, которым некуда переселиться, и истинные друзья, которые разделяют радости и беды, поддерживают друг друга и вместе развиваются".

Ранее агентство сообщило, что в тот же день по инициативе Кремля состоялся телефонный разговор между Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

По данным "Синьхуа", китайский лидер сказал Путину, что "Китай с радостью наблюдает, как Россия и другие вовлеченные стороны предпринимают позитивные усилия для смягчения кризиса на Украине".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину три года назад Москва и Пекин заметно усилили военные и торговые связи, хотя Китай продолжает позиционировать себя как нейтральная сторона.

При этом Пекин остается важнейшим политическим и экономическим партнером Москвы и ни разу не осудил действия России, из-за чего ряд стран НАТО рассматривает Китай как фактического соучастника конфликта.

Обе стороны не раз подчеркивали якобы тесную личную связь между Си Цзиньпином и Путиным. Китайский лидер называл российского президента "лучшим другом", а Путин неоднократно хвалил Си, называя его "надежным партнером".

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