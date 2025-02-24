В Пурвциемсе человек пострадал от отравления дымом; эвакуировались еще 15 человек

Спасатели получили вызов на улицу Анны Бригадере, где в квартире на пятом этаже жилого дома горела оставленная без присмотра еда.

Из здания эвакуировались 15 человек. Один человек пострадал и был передан медикам.

Прошлой ночью VUGD также получила вызов в Саулкрастский край, где горели второй этаж и крыша двухэтажного жилого дома на площади 350 квадратных метров, а также первый этаж на площади 200 квадратных метров.

Фото: Saulkrastu novads 2025

До прибытия спасателей из здания эвакуировались два человека. Во время тушения был локализован пожар повышенной опасности, и на данный момент работы на месте происшествия продолжаются.

Как сообщили агентству LETA в VUGD, в 07:08 этот пожар был локализован, но спасатели продолжают разбор конструкций и проливку. Во время этих работ был найден погибший.

Саулкрастская краевая дума уточнила, что пожар произошел в историческом здании в Звейниекциемсе. Около 50 лет в этом здании работал магазин, а в последние десятилетия - также кафе Mezgls. На втором этаже здания находилась квартира.

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