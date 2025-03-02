Видео Антон из YouTube-шоу "Овощевоз" о Польше и возвращении в Минск

Это немного здорово, что Саша или Ксюша [участники белорусской группы NAVIBAND, которые живут в Польше], когда приходят, они говорят по-белорусски. Плюс есть канал еще "Падабайка" - сестринской канал "Овощевоза", где все прямо про белорусскую культуру, и там больше белорусской речи можно услышать".

Задумывался Антон и о возвращении в Минск:

"Есть одна рациональная сторона, где я принимаю все решения стратегические, жизненные и практические, исходя из того, что я никогда не вернусь. Потому что психологически иначе очень сложно выживать, когда ты все время ждешь чего-то, что от тебя не зависит. Я так пожил первый год после переезда. Я переезжал с одним чемоданом небольшим. Это изнуряюще. Поэтому я в какой-то момент решил, что нет [...]. Есть вторая сторона ответа, она больше эмоциональная. И про надежду, что, конечно же, при этом всем,

если представится возможность вернуться и это будет просто безопасно - не нужно, чтобы там какие-то космические небоскребы строились, невероятно все было, - то на данный момент, я думаю, что да, я вернусь. Но жизнь покажет через пять лет, что будет, что будет через 10.

Сложно загадывать, что если на пять лет назад отмотать, представить... Разве можно было предположить, что вот так пройдут пять лет моей жизни? Ну, нет, Поэтому на пять лет вперед загадывать уже просто смешно", - сказал Антон в завершение беседы.

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